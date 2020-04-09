【股東增持】李嘉誠增持長實即時跑出 散戶跟買值博？

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅父子，連日來多次增持旗下長實 （01113） 及長和 （00001） 股權。大股東增持，刺激兩隻股份展強升勢，尤其是長實表現突出，跑贏其他地產股。投資者如跟隨李嘉誠的步伐，是否值得一博？

據港交所 （00388） 資料顯示，李嘉誠父子今次的增持長實的行動始3月20日，期內共10度增持長實股份，共曾持約2,000萬股。今次亦是李氏家族今年來首次增持長實。

3月以來10度增持 股價已升2成

受惠大股東增持的消息，長實股價由李氏3月增持以來，股價颷升約2成，不但跑贏大市，更跑贏其他本地地產。

相關文章：李嘉誠李澤鉅再增持長實長和 合共涉資逾8900萬元

【長和股價】李嘉誠李澤鉅今年首度增持長和長實 涉資6.6億元

大股東及管理層增持股份，向來是向市場釋出利好訊息，反映股東對集團業務有信心，才會增持集團股份。另外，亦顯示股東預期股價未來有增長，才會選擇投入資金增持股，一定程度上味意現價抵買。

低位出手 增持價愈買愈高

今次疫情拖累大市震盪，亦令長實股價於3月低見33.4元，為長和系2016年世紀重組以來的低位。李嘉誠今次出手的時間點相當準，剛在股價於低位時入市，期間10次的增持價愈買愈高。

今次的李嘉誠父子的眼光相當準，之早前的增持表現又如何？在去年1月至9月間，李氏亦曾多次增持長實，其中於1月份的增持，受惠長實股價於4月份高見逾70元水平，當次的增持後，長實股價於1個月及3個月後分別升1成及近3成；惟去年4月及8月增持後，長實股價中短期未見上升，但亦跌幅輕微。

今次李氏父子於長實股價在低位時出手增持，短綫股價已見攀升，倘大市進一步上揚，長實或有力再上。

責任編輯：錢家鋒