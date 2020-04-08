施羅德：市場對政策信心加強帶動股市反彈　看好消費及科技股

▲ 施羅德認為，中國擁有龐大而多元化的內需市場，不少行業板塊甚至不太受外圍因素影響。

全球新型冠狀病毒肺炎確診個案不斷上升，施羅德亞洲（日本除外）股票投資主管Toby Hudson認為，各國政府紛紛以「封鎖」措施對人口流動加以管制，希望藉此控制病毒傳播，雖然經濟所受的衝擊持續多久或企業利潤受到的影響有多深仍難以估計，但在疫情緩緩減退及市場對政府對策的信心加強後，預期股市將出現大幅回升。

中國將推出更多刺激經濟措施

Hudson指，中國的新增確診病例已經下降，工業產能亦已大致恢復至危機前的水平，隨日常生活慢慢回復正常，預期國內消費將逐漸回升，但部份國內經濟板塊仍需要較長時間才能夠恢復正常，若封鎖措施放寬得太快，則有可能增加第二輪疫情爆發的風險。

鑑於西方國家相繼實施封鎖措施，已為中國出口行業帶來需求上的衝擊。Hudson預期中國將推出更多刺激方案，包括在基建等範疇增加撥款，以及透過措施去支持家庭收入和私人消費增長。

部分企業今年或轉盈為虧

現時全球疫情的擴散程度難以估計，不少企業均表示無法為2020年提供具體的展望預測。Hudson稱，透過與不同企業管理團隊的交流，嘗試了解他們以甚麼措施應對疫情帶來的危機，及他們在營運和財務方面是否已為這輪衰退作好準備，但不少企業今年實現盈利的可能性可謂微乎其微，若企業的盈利能力有望在中期內恢復至較「正常」的水平，市場或許會願意忽略這次危機的影響。

投資策略方面，中國擁有龐大而多元化的內需市場，不少行業板塊甚至不太受外圍因素影響，因此增持因估值相對吸引而看好的消費股，同時科技需求長期受到追捧，故對科技股看法亦愈趨正面。「現時市場對2020年推出5G的高漲情緒已減退，在預期和估值都已較貼近現實的情況下，認為科技股中期內或存在上升空間。」

相關文章：【大摩唱好】大摩籲增持中國市場 調升香港市場評級至與大市同步

相關文章：【疫市求生】大摩薦15隻中港精選股 未來半年可跑贏大市

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析