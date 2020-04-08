  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌盈警】瑞聲發盈警 料首季純利大跌85%至90%

金融經濟 16:59 2020/04/08

分享：

瑞聲發盈警，料首季純利按年大跌85%至90%。

瑞聲 （02018） 發盈警，預計首季純利將按年減少85%至90%，跌至4300萬至6300萬元人民幣。瑞聲指，新冠肺炎爆發導致停工期延長，除了季節性價格壓力及智能手機消費意欲下降引致收入減少，在多種針對控制新冠肺炎爆發的限制性監管下，集團生產計劃亦嚴重受影響，從2月春節後至3月上旬大為收縮，加上實施相關應急管理及復工措施，增加的額外成本和特殊費用，對首季度淨利潤產生重大不利影響。

瑞聲又指，疫情期間集團一如既往保持持續的研發開支與新品的開發，確保各科技業務分部的未來增長。

公司表示，從3月中旬，集團的生產营運已恢復正常水平。現時，鑒於新冠肺炎的最新發展，仍未能確定今年餘下時間，會否繼續對全球經濟及終端使用者需求帶來衝擊 和不利影響。儘管如此，公司預期新智能手機型號在5G時代持續進行產品及規格升級， 對中長期前景保持謹慎樂觀。集團對旗下所有科技業務分部的增長維持正面。

相關文章：

【瑞聲業績】瑞聲去年少賺4成 不派末期息「為未來不確定性做準備」（第二版）

【零售寒冬】謝瑞麟盈警料全年至少蝕8000萬元　2月整體銷售跌近9成

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 瑞聲科技（02018） 盈警

上一篇文章

【無限QE】信貸市場脫險 新興市場美企爭發債自救

下一篇文章

施羅德：市場對政策信心加強帶動股市反彈　看好消費及科技股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【口罩供應】維特健靈口罩下午3時開賣　每包50元（附連結）
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）