【藍籌盈警】瑞聲發盈警 料首季純利大跌85%至90%

▲ 瑞聲發盈警，料首季純利按年大跌85%至90%。

瑞聲 （02018） 發盈警，預計首季純利將按年減少85%至90%，跌至4300萬至6300萬元人民幣。瑞聲指，新冠肺炎爆發導致停工期延長，除了季節性價格壓力及智能手機消費意欲下降引致收入減少，在多種針對控制新冠肺炎爆發的限制性監管下，集團生產計劃亦嚴重受影響，從2月春節後至3月上旬大為收縮，加上實施相關應急管理及復工措施，增加的額外成本和特殊費用，對首季度淨利潤產生重大不利影響。

瑞聲又指，疫情期間集團一如既往保持持續的研發開支與新品的開發，確保各科技業務分部的未來增長。

公司表示，從3月中旬，集團的生產营運已恢復正常水平。現時，鑒於新冠肺炎的最新發展，仍未能確定今年餘下時間，會否繼續對全球經濟及終端使用者需求帶來衝擊 和不利影響。儘管如此，公司預期新智能手機型號在5G時代持續進行產品及規格升級， 對中長期前景保持謹慎樂觀。集團對旗下所有科技業務分部的增長維持正面。

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