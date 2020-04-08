盛寶金融：港股未完全反映經濟危機　料第二季最熊見21200點

▲ 盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生預計，恒指次季波動區間為21200至25200點。

環球股市近日回暖，盛寶金融（香港）高級市場分析師潘梓生表示，恒指已由今年低位大幅反彈，恒指但認為市場仍未完全反映本港經濟下行的壓力，同時預期封關持續導致經濟復較為緩慢，預計第二季恒指波動區間為21200至25200點。

他指，香港無可避免步入衰退，零售業首當其衝，不過，參考「恐慌指數」（VIX）及恒指波幅指數（VHSI），香港股市的恐慌程度較美股細，加上香港確診個案相對環球少，相信市場表現會較其他環球市場好，建議可「撈底」公用股。

「OPEC+」油組國會議將於本周舉行，潘梓生表示，即使「OPEC+」願意每意減產1000萬桶，但對整體情幫助不大，供應過剩仍然存在，市場亦要時間消化。他又指出，美國減產具阻力，因美國不少產油商為私人企業。惟他認為，減產無疑短期會推升油價，相信上限為每桶30美元，若美國減產，油價或最高可達每桶36美元。

對於滙豐 （00005） 不派息，盛寶銀行首席經濟學家兼首席投資官Steen Jakobsen表示，現時保險、銀行及能源行業的現金流受到挑戰，不排除其他銀行會減少將現金派出。

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