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【新冠肺炎】美容業直斥政府「彈弓手」　停業標準欠根據

商業 16:38 2020/04/08

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美容業界會否出現倒閉潮，一切視乎政府的指施是否足夠。（資料圖片）

政府今日再次宣布，美容院於4月10日起，需暫停營業14日。是繼本月初1日內「彈出彈入」規管美容院經營後，再次向美容院出招。業界對此非常憤怒，直斥政府「彈弓手」。

【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，政府一直未有交代各行業的停業標準，高危行業的定義。「上次提升衛生標準後，亦未有出現疫情在行業內爆發，亦未有違規個案，為甚麼突然又要求美容院停業14日呢？」

他又強調，美容業的確是零社交距離的活動，不過由2月至3月，業內一直保持零感染個案；4月才出現兩三宗零星感染。對於政府政策朝令夕改，欠缺透明標準，葉坦言美容業猶如「等判刑」。

【新冠肺炎】美容院周五起停業14日　工廈、住宅美容院恐成漏網之魚？

業界：政府連事先通知業界也做不到
自周五起，全港美容院均需暫停營業14日，而今日港府亦會宣布第二輪防疫抗疫基金。美客業界有何期望呢？葉世雄直指，「最希望整個政府換人。」他續指，以往僅要求政府再向業界出招時，事先諮詢或通知業界，「如此卑微要求，今日亦辦不到。」

至於實際補償方面，葉世雄希望政府可補貼業界停擺後的支出，可應付租金及人工支出。「飲食業繼續營運亦可申請20萬元資助，美容業停業也應不少於20萬。」

業界有30至50億被逼存於銀行
其次，據他透露，不少美容院客戶以信用卡簽帳，銀行會積存美容院整筆收入3至6個月。葉估計，整個行業大約有數個月收入現時被逼存放在銀行，規模達30至50億，造成周轉壓力。雖然以往曾向政府反映，但一直徒勞無功。他希望，全港經歷「斷崖式經濟下滑」時，港府可向銀行施壓，減輕美容院的壓力。

葉世雄又透露，本港目前有6000間美容院，7至8萬名從業員。業界會否出現倒閉潮，一切視乎政府的指施是否足夠。「若然銀行可以釋出業內該筆數10億的資金，相信行業可度過停業期。」

【新冠肺炎】總商會促港府解決撥款瓶頸　以保就業

記者：葉泳珊

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