【美國疫情】特朗普「神藥」存疑 CDC也不再推薦

▲ 【美國疫情】特朗普「神藥」效果未明 美疾控刪用其治療建議

美國疫情嚴峻,成為新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)疫情的重災區。美國總統特朗普曾多次推介使用兩款抗瘧疾藥物治療新冠肺炎,惟此藥物效果未明。美國疾控中心(CDC)亦刪去了有關推介醫生使用這些藥物治療的指南。

CDC的網頁早前曾上載一篇名為「給臨床醫生有關治療新冠肺炎患者選項的資訊」(Information for Clinicians on Therapeutic Options for Patients with COVID-19)文章。

文內指:

「雖然尚不清楚使用羥氯喹治療患者的最佳劑量及持續時間,但據說一些美國臨床醫生已做用其作不同方式治療。」

(Although optimal dosing and duration of hydroxychloroquine for treatment of COVID-19 are unknown, some U.S. clinicians have reported anecdotally on several ways to prescribe the medication of COVID-19.)

喬治華盛頓大學 (The George Washington University) Milken Institute School of Public Health院長高曼(Lynn Goldman)質疑,在未經查證的情況下,CDC怎能上傳以上建議。

CDC其後刪去以上建議,改稱目前美國食品藥品監督管理局(FDA)尚未認可有任何療法及藥物可預防或治療新冠肺炎。

路透社報道指,CDC早前之所以有以上治療建議指南,是因為特朗普本人親自向衛生官員施壓,要求廣泛使用羥氯喹(hydroxychloroquine)及氯喹(chloroquine)治療。

