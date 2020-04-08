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【美國疫情】特朗普「神藥」存疑 CDC也不再推薦

環球社會熱點 16:37 2020/04/08

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【美國疫情】特朗普「神藥」效果未明 美疾控刪用其治療建議

美國疫情嚴峻，成為新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的重災區。美國總統特朗普曾多次推介使用兩款抗瘧疾藥物治療新冠肺炎，惟此藥物效果未明。美國疾控中心（CDC）亦刪去了有關推介醫生使用這些藥物治療的指南。

CDC的網頁早前曾上載一篇名為「給臨床醫生有關治療新冠肺炎患者選項的資訊」（Information for Clinicians on Therapeutic Options for Patients with COVID-19）文章。

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文內指：

「雖然尚不清楚使用羥氯喹治療患者的最佳劑量及持續時間，但據說一些美國臨床醫生已做用其作不同方式治療。」

（Although optimal dosing and duration of hydroxychloroquine for treatment of COVID-19 are unknown, some U.S. clinicians have reported anecdotally on several ways to prescribe the medication of COVID-19.）

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喬治華盛頓大學 (The George Washington University) Milken Institute School of Public Health院長高曼（Lynn Goldman）質疑，在未經查證的情況下，CDC怎能上傳以上建議。

CDC其後刪去以上建議，改稱目前美國食品藥品監督管理局（FDA）尚未認可有任何療法及藥物可預防或治療新冠肺炎。

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路透社報道指，CDC早前之所以有以上治療建議指南，是因為特朗普本人親自向衛生官員施壓，要求廣泛使用羥氯喹（hydroxychloroquine）及氯喹（chloroquine）治療。

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