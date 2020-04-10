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【有片】一文看清Iphone限制螢幕使用時間　禁小孩沉迷手機

科技 14:00 2020/04/10

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家長只要為蘋果裝置包括iPhone、iPad等，進行簡單設定，即可輕易了解到⼦女的上網習慣、瀏覽網站，以及掌握他們每日使用裝置的時間和長度。

新冠肺炎持續，學校復課無期，學生只能賦閒在家，手機往往成為最方便的娛樂工具。惟過度上網、打機或煲劇，分分鐘變沉迷成癮！事實上，家長只要為蘋果裝置包括iPhone、iPad等，進行簡單設定，即可輕易了解到⼦女的上網習慣、瀏覽網站，以及掌握他們每日使用裝置的時間和長度。

【新冠肺炎】Netflix出招助家長過濾電影　避免小孩觀看

【新冠肺炎】手機使用時間急增　中國Android用戶日用手機5小時

蘋果產品向來設有「螢幕使用時間」功能，協助用家監測裝置的使用時間及習慣，故家長大可為子女的裝置設限。以下片段將以iPhone作示範，快速介紹步驟，不消幾分鐘即完成設置！

「螢幕使用時間」功能主要有4大好處：

1.　定時停用手機：如果家長想孩⼦在每⽇指定時間內遠離螢幕，只須為他們的蘋果裝置設定「停用時間」。設定後，該段時間只能使用基本的通話功能，例如控制⼦女在電話、FaceTime和訊息的通訊對象，和你選擇允許的App。⼦女若想延長使⽤時間，需由家長的裝置輸入「螢幕使用時間」 密碼，才可批准。

「停用時間」啟動後，小孩裝置上被停用的App icon將顯示為半透明，不能打開。（蘋果提供圖片）

2.　為App設定每⽇⽤量：不想孩⼦們過度沉迷於遊戲 App、擔⼼他們只顧與朋友聊天？家長可以使⽤「App限制」⼀欄，為某種App類別、或指定的App設定每⽇使⽤時間上限。

3. 　網站、商店限制：家長可於「內容及私隱限制」中，限制孩⼦可以瀏覽的網站、App Store等內容設下，如限制成⼈網站類別、允許或不允許瀏覽特定的網站等。

4.　掌握子女的使用習慣：提供詳細的「每日及每周報告」，有助家長了解子女的裝置使用時間、開啟過的App，從而設定相關限制。

「每日及每周報告」有助了解小孩每日的使用情況。（蘋果提供圖片）

責任編輯：姚慧儀

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