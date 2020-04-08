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外資基金公司狂掃生物醫藥股　三大醫藥股上榜

股樓投資 17:37 2020/04/08

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據聯交所最新權益披露顯示，多間知名的外資基金公司接連在3月及4月初撈底狂掃生物醫藥股。

當中有在內地上市的藥明康德(02359)，3月25日獲施羅德(Schroders)場內以每股作價98.56港元，增持12.53萬股，涉資約1235萬港元。增持後，施羅德最新持股比例由4.95%升至5.02%。貝萊德(BlackRock)上月亦透過多次間接行動獲得股份，持股比例亦已升至超過一成。

相關文章：騰訊總裁劉熾平再減持　股價暫跌不足1％

其次，2018年8月赴港上市的百濟神州(06160)，同樣獲得外資的青睞。3月19日，富達投資(FMR)以每股平均價11.7美元，增持百濟神州142.43萬股，涉資1666萬美元。增持後持股比例從7.85%上升至8.02%。

相關文章：龍湖獲主要股東增持　股價創上市新高

此外，B股康希諾生物—B(06185)在3月底亦獲得不少機構追捧，3月30日康希諾生物獲摩根大通增持154萬股，每股作價為119.975港元，總金額約為1.85億港元。增持後最新持股比例為5.43%。

再對上27日，美國資本集團亦在場內以每股均價118.256港元增持該股56.06萬股，涉資約6629萬港元，增持後其持股比例由12.99%升至13.41%。值得留意的是，今次增持已經是美國資本集團今年內，第三次對康希諾生物進行增持。

相關文章：巴菲特旗艦巴郡減持達美及西南航空　套現近4億美元​​​​​​​

撰文 : 投資組

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