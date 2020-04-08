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【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

環球社會熱點 16:15 2020/04/08

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日本因新冠肺炎疫情，7個地區進入緊急狀態。位於重災區東京的慶應義塾大學附屬醫院，40名實習醫生無視醫院發出的禁令，3月底聚餐後，有18人確診。同時，京都大學醫學院附屬醫院95名醫生及職員，因參加聚餐及國內旅行須居家隔離。

曾治療日本首相安倍晉三等名人慶應義塾大學附屬醫院表示，院內的一名實習醫生於3月31日確診新冠肺炎，與聚餐群組有關的99人正接受居家隔離。

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院方指，截至周一（6日），聚餐群組已有18人確診；未出席聚餐的相關人士亦確診，院方正調查事件。

院長北川雄光發聲明稱，醫護人員應守護患者，對他們作出如此不可被原諒的行為，深感抱歉。

慶應義塾大學附屬醫院上月底，就院內防疫發出新指引。

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日本富士晚報以「慶應宴會 笨蛋研修醫」報道事件，並建議院方重新審視，該批實習醫生是否符合做醫生的資格。

事件由《週刊文春》率先報道，在日本國內引起熱議。報道指，慶應大學附屬醫院3月25日發公告，呼籲醫護減少外出，但翌日就有實習醫生聚餐。

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與此同時，京都大學醫學院附屬醫院4月1日先後要求醫生、實習醫生、職員等95人居家隔離，因他們曾參加聚餐、國內旅行。

院方稱，醫院2月起實施防疫措施，當時已呼籲醫護盡量不要聚餐、國內旅行，但未有要求他們居家隔離。目前已有醫護陸續完成隔離，重新工作。

院方補充，由於出現醫護交叉感染案例，為維持醫療體制，確保患者在安全的環境接受治療，有必要採取隔離措施。

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