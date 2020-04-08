伊朗稱中國數據是笑話 遭華斥不尊重後改口感謝中國

▲ 伊朗衛生部發言人賈漢普爾質疑中國疫情數據準確性，遭中國駐伊朗大使斥不尊重。賈漢普爾旋即改口，發帖文感謝中國。

新型冠狀病毒肆虐伊朗，確診數字達到6萬多宗。伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）質疑中國的疫情數據準確性，形容中方資料是「諷刺的笑話（bitter joke）」，遭中國駐伊朗大使斥不尊重。伊朗旋即改口，感謝中國，指中方提供的支援令人難以忘懷（unforgettable），內地央視旗下英文頻道CGTN亦有報道。

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賈漢普爾周日透過視像會議表示，中國的疫情數字，令世上很多人以為新冠病毒與流感差不多，死亡率不高，形容中方講法是笑話。

賈漢普爾稱：「這種印象正是中國的資料造成，現在看來是中國對全世界開了一個諷刺的玩笑（This [impression] were based on reports from China and now it seems China made a bitter joke with the rest of the world）。」

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他續指，中方稱疫情在2個月內受控（in China they say an epidemic was controlled in two months），有關講法必須認真思考（one should really think about it）。

言論令中方相當不滿，中國駐德黑蘭大使常華敦促賈漢普爾尊重事實，尊重中國人民的巨大努力。常華稱，中國衛生部每日都舉行記者會，建議賈漢普爾作結論前，仔細閱讀相關新聞。

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▲ 賈漢普爾在twitter發帖文，感謝中國幫忙。

常華言論一出，伊朗口風馬上改變，賈漢普爾周一在twitter發帖文感謝中國。他稱：「中國為伊朗人民提供的支援，在此艱難時期，令人難以忘懷。（The support offered by China to the Iranian people in these trying times is unforgettable）」

伊朗是中東地區疫情最嚴重國家，累計6萬多宗確診，近4000人死亡，中國一直積極援助伊朗，動員寧夏回族自治區一省力量及多間企業，捐贈醫療物資及資金。

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責任編輯：文青青