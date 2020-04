伊朗稱中國數據是笑話 遭華斥不尊重後改口感謝中國

▲ 伊朗衛生部發言人賈漢普爾質疑中國疫情數據準確性,遭中國駐伊朗大使斥不尊重。賈漢普爾旋即改口,發帖文感謝中國。

新型冠狀病毒肆虐伊朗,確診數字達到6萬多宗。伊朗衛生部發言人賈漢普爾(Kianush Jahanpur)質疑中國的疫情數據準確性,形容中方資料是「諷刺的笑話(bitter joke)」,遭中國駐伊朗大使斥不尊重。伊朗旋即改口,感謝中國,指中方提供的支援令人難以忘懷(unforgettable),內地央視旗下英文頻道CGTN亦有報道。

賈漢普爾周日透過視像會議表示,中國的疫情數字,令世上很多人以為新冠病毒與流感差不多,死亡率不高,形容中方講法是笑話。

賈漢普爾稱:「這種印象正是中國的資料造成,現在看來是中國對全世界開了一個諷刺的玩笑(This [impression] were based on reports from China and now it seems China made a bitter joke with the rest of the world)。」

他續指,中方稱疫情在2個月內受控(in China they say an epidemic was controlled in two months),有關講法必須認真思考(one should really think about it)。

言論令中方相當不滿,中國駐德黑蘭大使常華敦促賈漢普爾尊重事實,尊重中國人民的巨大努力。常華稱,中國衛生部每日都舉行記者會,建議賈漢普爾作結論前,仔細閱讀相關新聞。

▲ 賈漢普爾在twitter發帖文,感謝中國幫忙。

常華言論一出,伊朗口風馬上改變,賈漢普爾周一在twitter發帖文感謝中國。他稱:「中國為伊朗人民提供的支援,在此艱難時期,令人難以忘懷。(The support offered by China to the Iranian people in these trying times is unforgettable)」

伊朗是中東地區疫情最嚴重國家,累計6萬多宗確診,近4000人死亡,中國一直積極援助伊朗,動員寧夏回族自治區一省力量及多間企業,捐贈醫療物資及資金。

責任編輯:文青青