  • 22°C
香港時間 : 2020408日 (三) 16:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

伊朗稱中國數據是笑話 遭華斥不尊重後改口感謝中國

環球經濟金融 16:08 2020/04/08

分享：

伊朗衛生部發言人賈漢普爾質疑中國疫情數據準確性，遭中國駐伊朗大使斥不尊重。賈漢普爾旋即改口，發帖文感謝中國。

新型冠狀病毒肆虐伊朗，確診數字達到6萬多宗。伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）質疑中國的疫情數據準確性，形容中方資料是「諷刺的笑話（bitter joke）」，遭中國駐伊朗大使斥不尊重。伊朗旋即改口，感謝中國，指中方提供的支援令人難以忘懷（unforgettable），內地央視旗下英文頻道CGTN亦有報道。

【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

Fox News不夠忠誠？特朗普轉投極右新歡

賈漢普爾周日透過視像會議表示，中國的疫情數字，令世上很多人以為新冠病毒與流感差不多，死亡率不高，形容中方講法是笑話。

賈漢普爾稱：「這種印象正是中國的資料造成，現在看來是中國對全世界開了一個諷刺的玩笑（This [impression] were based on reports from China and now it seems China made a bitter joke with the rest of the world）。」

【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫

Twitter CEO捐30%身家抗疫 全球最闊佬

他續指，中方稱疫情在2個月內受控（in China they say an epidemic was controlled in two months），有關講法必須認真思考（one should really think about it）。

言論令中方相當不滿，中國駐德黑蘭大使常華敦促賈漢普爾尊重事實，尊重中國人民的巨大努力。常華稱，中國衛生部每日都舉行記者會，建議賈漢普爾作結論前，仔細閱讀相關新聞。

【美國疫情】納瓦羅1月預警疫情 特朗普：早兩日先睇到

【美國疫情】美參議員斥：世衛是中國的辯護律師

賈漢普爾在twitter發帖文，感謝中國幫忙。

常華言論一出，伊朗口風馬上改變，賈漢普爾周一在twitter發帖文感謝中國。他稱：「中國為伊朗人民提供的支援，在此艱難時期，令人難以忘懷。（The support offered by China to the Iranian people in these trying times is unforgettable）」

伊朗是中東地區疫情最嚴重國家，累計6萬多宗確診，近4000人死亡，中國一直積極援助伊朗，動員寧夏回族自治區一省力量及多間企業，捐贈醫療物資及資金。

【歐洲疫情】歐元區財長會議傾足16小時 無法就救市達成共識

【美國疫情】紐約警隊高危 中招率高市民5倍

責任編輯：文青青

相關文章

Switch有排炒？任天堂：本周不發貨 疫情中斷供應鏈
今日
Switch有排炒？任天堂：本周不發貨 疫情中斷供應鏈
【美國疫情】納瓦羅1月預警疫情 特朗普：早兩日先睇到
今日
【美國疫情】納瓦羅1月預警疫情 特朗普：早兩日先睇到
【美國疫情】紐約警隊高危 中招率高市民5倍
今日
【美國疫情】紐約警隊高危 中招率高市民5倍
【歐洲疫情】歐元區財長會議傾足16小時 無法就救市達成共識
今日
【歐洲疫情】歐元區財長會議傾足16小時 無法就救市達成共識
外交 疫情 傳染病 中國 伊朗 冠狀病毒 肺炎 流感 全球大流行

上一篇文章

【日本疫情】東京18名醫生聚餐後染疫 日媒批笨蛋

下一篇文章

【美國疫情】Tesla員工減薪+放無薪假 復活節後生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
【英國疫情】英媒：中國進口350萬試劑全部不合格
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間16:00）
【美國疫情分佈圖】確診達40萬 紐約死亡再創新高
【美國疫情分佈圖】確診達40萬 紐約死亡再創新高
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死