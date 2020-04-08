【美國疫情】Tesla員工減薪+放無薪假 復活節後生效

▲ Tesla員工將按職級減薪，部分工人須放無薪假，以度過難關，安排在復活節假後生效

新冠肺炎疫情蔓延全球，為遏制病毒傳播，多個國家實施封城、隔離，許多大企業的生產線都被迫暫停。在確診人數突破40萬大關的美國，疫情大流行大大削減國民對汽車的需求，迫使多家汽車製造商令美國工人暫時休假，包括電動車巨頭Tesla。外媒報道，Tesla員工將按職級減薪，部分工人須放無薪假，以度過難關，安排在復活節假後生效。

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路透社報道，美國電動車生產商Tesla在3月24日暫停三藩市車廠以及紐約屋頂太陽能板廠房的生產，以縮減成本；並將於4月13日起，要求員工減薪及放無薪假，至第二季​​度末。據統計，該公司在美國擁有過萬名員工。

報道指，該公司在美國的工人薪酬將減10％，董事薪酬將減20％，副總裁薪酬將減30％。非負責關鍵工作、無法在家工作的員工將被迫放無薪假，至生產恢復。公司計劃在5月4日可恢復運作。據Business insider報道，行政總裁馬斯Elon Musk的薪酬是以公司股份方式支付，沒有接受現金支薪，故這次減薪安排，Elon Musk應不受影響。

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Tesla Model Y多功能車原定在今年3月推出市場，疫情打亂其生產計劃。行政總裁Elon Musk過去曾預計，市場對Model Y的需求將超過Tesla旗下所有車型的總和。

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