CastingAsia與講談社聯手　推動漫漫畫YouTube頻道

在家抗疫時，看一部動漫漫畫亦不失為一個選擇。網紅推廣公司CastingAsia宣布與講談社合作，推出「​Anime Manga Officia​l」 動漫漫畫YouTube官方頻道，將提供官方翻譯成英語的著名漫畫的內容。

「Anime Manga Official」YouTube頻道將發布旗下漫畫作者及發行商的影片內容，計劃上載之漫畫包括《進擊的巨人》、《頭文字D》、《FAIRY TAIL魔導少年》等。而這是講談社首次在日本境外使用YouTube等影片平台，推廣官方翻譯的漫畫內容。

AnyMind Group行政總裁兼聯合創辦人十河宏輔表示， 是次合作將可向全世界傳播精彩的漫畫內容，日後亦將向世界各地傳播高質量的日本影片，為更多用戶以便利的方式提供高質量的漫畫內容。

另一方面，該公司近年來正積極採取措施打擊盜版內容，漫畫發行商現在可以通過官方的YouTube頻道分享影片內容。

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責任編輯：蘇穎琪

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