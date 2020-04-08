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【新冠肺炎】捐款佔三成資產　Twitter 創辦人捐10億美元抗疫

環球政經 16:10 2020/04/08

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新冠肺炎疫情嚴峻，多位科技公司創辦人先後捐款支援疫情。社交平台Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）也宣布，捐出10億美元（約78億港元）相若其3成的資產，以資助全球抗疫。

多爾西在Twitter宣布，將自己旗下公司Square價值10億美元的股份，捐贈到Start Small 慈善基金處理有關資金，佔其總資產的約28%，以資助全球應對新冠病毒。他表示，疫情完結後，該筆款項將會用作支援女性健康和教育。他更公開了一份Google 試算表，所有款項來往都會紀錄在接中，讓大眾可以追蹤款項的去向，增加透明度。

他又指，選擇在現時捐款，全因眼見有關需求愈來愈迫切，也希望在自己有生之年可以看到這筆捐款的影響力。他更希望這舉動可以啟發更多人，去幫助受疫情影響的大眾。

多爾西的捐款是目前與新冠肺炎相關的最高單次捐款額。Facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 日前也承諾捐出 3 千萬美元；全球首富亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）亦表示會向食物銀行「Feeding America」捐出1億美元；微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）旗下基金「The Bill & Melinda Gates Foundation」及戴爾（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）亦各宣布捐出1億美元。

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