傳iOS 14將有自主桌面設定　主屏幕新增「真Widgets」功能

▲ Apple 正為iOS 14及iPadOS提供主螢幕Widgets的小工具顯示，名為「Avocado」；與此同時，亦將允許用戶以新的方式自訂桌布，可以選擇深色，暗淡，模糊和普通版本的桌布，令桌布更加自主化。

距離Apple 的WWDC 2020全球開發者大會尚有兩個月的時間，今年雖改為線上發佈，但仍然無阻一眾果迷的熱切期待。早先就曾曝光過iOS 14 作業系統的使用介面，亦有指將會推出頭戴式耳機新產品。而日前有Twitter用戶發現，Apple 正為iOS 14及iPadOS，提供主螢幕Widgets的小工具顯示，名為「Avocado」。與此同時亦將允許用戶以新的方式自訂桌布，可以選擇深色，暗淡，模糊和普通版本的桌布，令桌布更加自主化。

據外媒Macrumors報道，Apple正努力在iPhone和iPad主螢幕上開發可自由移動的Widgets小工具，而他們將會替iOS 14圖片背景設定選單重新設計，包括按類別等分隔的圖像。Twitter上經常分享Apple內部產品圖片的用戶 Dongle （@DongleBookPro），日前就貼上多張疑似 iOS 14上的新桌面壁紙截圖，顯示 iOS 14中新的圖片背景設定選單。

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從iOS 14代碼截圖中得知，默認桌面壁紙（wallpaper）將會能夠將分類區隔，當中顯示了一個新的「Collections」選項，iOS系統中會在wallpaper中自動分類，用戶亦可使用自己的相片加入此選項。

而另外亦新增一個稱為「Home Screen Appearance」的功能，其功用就像Apple Watch中選擇錶面的作用。啟用功能後，用戶可以選擇自定義主畫面上使用的智能動態背景，包括平面單色或支援時間自動轉換暗黑模式（Dark Mode）。

而外國網站9to5mac則發現，在iOS 14的代碼中有一項內部代號「Avocado」的功能，為為iPhone和iPad 主畫面上提供小工具顯示（Widgets），就像Android上的設計一樣，讓主畫面能透過小工具方式陳列，詳情仍有待Apple研究其可行性。

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責任編輯：施雯雯

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