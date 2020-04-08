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【美國疫情】「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

環球社會熱點 15:19 2020/04/08

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【新冠肺炎美國疫情】「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，確診人數達到40萬。惟美國確診人數仍可能受低估。美國病毒檢測能力不足應付需求，有化驗室需要幾乎2周時間，才得出病毒檢測結果屬陽性或陰性，意味美國或有不少新冠肺炎隱型病人。有化驗室人員慨嘆，爭取病毒檢測機會有如「饑餓遊戲」（Hunger Games），好像同名小說和電影裏需要互相廝殺。

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彭博社報道，美國新冠肺炎病毒檢測，已成為巨大的物流失敗（massive logistical failure），使得要弄清楚美國病毒擴散規模和染病人數，變得不可能。

儘管美國病毒檢測套件生產已經提高，但用來採樣的藥籤、處理樣本的化學品等物資都供應緊絀。

化驗室亦沒有足夠能力應付大量病毒檢測，部分需要轉介商業機構處理，而後者同樣面臨樽頸，與病毒檢測結果可能延遲2周才出爐。

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美國疫情爆發約1個月，加州洛杉磯是疫情熱點，但當地有醫院到最近一周才得以開始做病毒檢測。

洛杉磯縣與南加州大學醫院（LAC+USC Medical Center）化驗室等待多個星期，才終於拿到病毒檢測機器，不再需要將樣本送到商業化驗所，12天後才獲得檢測結果。

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化驗室主管Susan Butler-Wu坦言：

「（病毒檢測）對化驗室主管而言，情緒上有如過山車。當有病毒檢測獲批可以投入應用，那就像饑餓遊戲，大家都為這產品爭崩頭。」

（It's very much an emotional rollercoaster for lab directors. Once a test is approved, then it's like the Hunger Games to try and see if you can get access to the product.）

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她補充，這情況並非加州獨有，美國全國都如此。「中西部、東岸、所有地方都這樣。」

美國特朗普政府計劃盡早解除社會防疫限制，以救經濟下，病毒檢測更變得尤其重要。專家警告，放寬限制需有病毒檢測能力大增支持，除非沒有病徵的人也能接受病毒檢測，否則疫情恐會再度大爆發。

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