【美國疫情】「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

▲ 【新冠肺炎美國疫情】「如饑餓遊戲」病毒檢測慢低估確診

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情大爆發,確診人數達到40萬。惟美國確診人數仍可能受低估。美國病毒檢測能力不足應付需求,有化驗室需要幾乎2周時間,才得出病毒檢測結果屬陽性或陰性,意味美國或有不少新冠肺炎隱型病人。有化驗室人員慨嘆,爭取病毒檢測機會有如「饑餓遊戲」(Hunger Games),好像同名小說和電影裏需要互相廝殺。

彭博社報道,美國新冠肺炎病毒檢測,已成為巨大的物流失敗(massive logistical failure),使得要弄清楚美國病毒擴散規模和染病人數,變得不可能。

儘管美國病毒檢測套件生產已經提高,但用來採樣的藥籤、處理樣本的化學品等物資都供應緊絀。

化驗室亦沒有足夠能力應付大量病毒檢測,部分需要轉介商業機構處理,而後者同樣面臨樽頸,與病毒檢測結果可能延遲2周才出爐。

美國疫情爆發約1個月,加州洛杉磯是疫情熱點,但當地有醫院到最近一周才得以開始做病毒檢測。

洛杉磯縣與南加州大學醫院(LAC+USC Medical Center)化驗室等待多個星期,才終於拿到病毒檢測機器,不再需要將樣本送到商業化驗所,12天後才獲得檢測結果。

化驗室主管Susan Butler-Wu坦言:

「(病毒檢測)對化驗室主管而言,情緒上有如過山車。當有病毒檢測獲批可以投入應用,那就像饑餓遊戲,大家都為這產品爭崩頭。」

(It's very much an emotional rollercoaster for lab directors. Once a test is approved, then it's like the Hunger Games to try and see if you can get access to the product.)

她補充,這情況並非加州獨有,美國全國都如此。「中西部、東岸、所有地方都這樣。」

美國特朗普政府計劃盡早解除社會防疫限制,以救經濟下,病毒檢測更變得尤其重要。專家警告,放寬限制需有病毒檢測能力大增支持,除非沒有病徵的人也能接受病毒檢測,否則疫情恐會再度大爆發。

