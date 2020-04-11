【收息攻略】內房屢獲大行唱好　一文看清邊間內房股息率最高？

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【疫市營商】六福王巧陽：逆市藏商機 未來專注打造網紅爆款
內地新冠肺炎疫情於年初大規模爆發， 內地房地產被迫暫時新盤銷售及施工，拖累股價及2月銷售暴跌。不過，隨疫情受控，內地各行各業陸續復工復產，內地房企亦然。隨內地房企利用綫上平台賣樓，內房股3月銷售跌幅大幅收窄，部分內房銷售數字更回歸按年增長軌道。內房股近日不單獲多間券商唱好，股息率亦具吸引力。
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券商花旗指，預計內房第二季度銷售會好轉，加上個別城市優惠政策支持，行業將會出現更多反彈，相信今年內房股可實現15%盈利增長。
富瑞表示，去年內房業績大致理想，隨行業銷售和現金流改善，以及有更多寬鬆政策推出，籲投資者增持內房股，維持中型房企跑贏同業的看法。
自滙豐 （00005） 宣布不派息，股民頓時失去一隻穩陣收息之選。「食息一族」除了公用股及收租股，不妨可考慮內房股。事實上，內房股股息率一向偏高，受疫情拖累，內房股急跌，股息率更是為之吸引。
綜觀一眾內房股，富力 （02777） 、雅居樂 （03383） 及建業 （00832） 等中型房股息率高達10厘，大型內房恒大 （03333） 、融創 （01918） 、萬科 （02202） 等股息率平均為4至6厘。
|股票
|現價股息率
|年初至今股價變動
|富力 （02777）
|13.6厘
|-28.1%
|禹洲 （01628）
|12.8厘
|-27%
|雅居樂 （03383）
|11.9厘
|-28.5%
|建業 （00832）
|11.2厘
|-8.1%
|首置創業 （02868）
|10.9厘
|-21%
|瑞房 （00272）
|9.3厘
|-24.6%
|綠地香港 （00337）
|8.3厘
|-11.2%
|保利 （00119）
|8厘
|-19.2%
|融信 （03301）
|7.5厘
|-25.4%
|寶龍 （01238）
|7.5厘
|-7.3%
|時代中國 （01233）
|7.4厘
|-18.3%
|越秀 （00123）
|7.1厘
|-20%
|合景泰富 （01813）
|7.1厘
|+4.6%
|當代置業 （1107）
|6.9厘
|-11.6%
|龍光 （03380）
|6.8厘
|-6.1%
|中駿 （01966）
|6.8厘
|-22.7%
|碧桂園 （02007）
|6.7厘
|-24.3%
|奧園 （03883）
|6.6厘
|-27.9%
|旭輝 （00884）
|6.6厘
|-12.7%
|恒大 （03333）
|5.3厘
|-37.9%
|世房 （00813）
|4.9厘
|-2.5%
|萬科 （02202）
|4.4厘
|-21.8%
|融創 （01918）
|3.8厘
|-23.4%
|龍湖 （00960）
|3.3厘
|+9.3%
|*數據以截至2020年4月8日止計算
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