【收息攻略】內房屢獲大行唱好　一文看清邊間內房股息率最高？

▲ 內房股股息偏高，加上多間券商唱好，板塊具吸引力。

內地新冠肺炎疫情於年初大規模爆發， 內地房地產被迫暫時新盤銷售及施工，拖累股價及2月銷售暴跌。不過，隨疫情受控，內地各行各業陸續復工復產，內地房企亦然。隨內地房企利用綫上平台賣樓，內房股3月銷售跌幅大幅收窄，部分內房銷售數字更回歸按年增長軌道。內房股近日不單獲多間券商唱好，股息率亦具吸引力。

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券商花旗指，預計內房第二季度銷售會好轉，加上個別城市優惠政策支持，行業將會出現更多反彈，相信今年內房股可實現15%盈利增長。

富瑞表示，去年內房業績大致理想，隨行業銷售和現金流改善，以及有更多寬鬆政策推出，籲投資者增持內房股，維持中型房企跑贏同業的看法。

自滙豐 （00005） 宣布不派息，股民頓時失去一隻穩陣收息之選。「食息一族」除了公用股及收租股，不妨可考慮內房股。事實上，內房股股息率一向偏高，受疫情拖累，內房股急跌，股息率更是為之吸引。

綜觀一眾內房股，富力 （02777） 、雅居樂 （03383） 及建業 （00832） 等中型房股息率高達10厘，大型內房恒大 （03333） 、融創 （01918） 、萬科 （02202） 等股息率平均為4至6厘。

股票 現價股息率 年初至今股價變動 富力 （02777） 13.6厘 -28.1% 禹洲 （01628） 12.8厘 -27% 雅居樂 （03383） 11.9厘 -28.5% 建業 （00832） 11.2厘 -8.1% 首置創業 （02868） 10.9厘 -21% 瑞房 （00272） 9.3厘 -24.6% 綠地香港 （00337） 8.3厘 -11.2% 保利 （00119） 8厘 -19.2% 融信 （03301） 7.5厘 -25.4% 寶龍 （01238） 7.5厘 -7.3% 時代中國 （01233） 7.4厘 -18.3% 越秀 （00123） 7.1厘 -20% 合景泰富 （01813） 7.1厘 +4.6% 當代置業 （1107） 6.9厘 -11.6% 龍光 （03380） 6.8厘 -6.1% 中駿 （01966） 6.8厘 -22.7% 碧桂園 （02007） 6.7厘 -24.3% 奧園 （03883） 6.6厘 -27.9% 旭輝 （00884） 6.6厘 -12.7% 恒大 （03333） 5.3厘 -37.9% 世房 （00813） 4.9厘 -2.5% 萬科 （02202） 4.4厘 -21.8% 融創 （01918） 3.8厘 -23.4% 龍湖 （00960） 3.3厘 +9.3% *數據以截至2020年4月8日止計算

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