【細哨出獄】朗拿甸奴獲准轉到酒店扣押

▲ 朗拿甸奴繳交160萬美元（1240港元）保釋金後，獲准離開監獄，轉押到巴拉圭首都亞松森的一間酒店內軟禁。

巴西退役球星朗拿甸奴（Ronaldinho）及胞兄羅拔圖（Roberto Assis）三月初到巴拉圭出席慈善活動，疑用假護照入境被捕。外媒報道，朗拿甸奴繳交160萬美元（1240萬港元）保釋金後，獲准離開監獄，轉押到巴拉圭首都亞松森的一間酒店內軟禁。

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被捕時 ，朗拿甸奴堅稱不知道自己使用假護照，他和胞兄最初可留在酒店等候調查，並以羅拔圖患有心臟病為由，希望避過牢獄之災。惟法官認為兩兄弟有機會棄保潛逃，故拒絕保釋要求，兩日後將二人押入監牢。巴拉圭政府嚴陣以待，因曾接觸朗拿甸奴兄弟的女商人達莉亞盧比斯（Dalia Lopez）涉嫌洗黑錢被捕。

體育無邊界，球星坐監都繼續踢足球。據體育媒體《ESPN》報道，朗拿甸奴在獄中深受囚友歡迎，每日與囚友、獄卒踢足球；嘗參與監獄內的足球比賽，在單場中貢獻5球及6個助攻，以一己之力協助球隊以11：2擊敗對手，在獄中奪得特別的錦標。「細哨」還與其他囚友踢網式足球，曾不敵殺人犯及劫匪的組合。

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朗拿甸奴32日的獄中生活輕鬆，更在獄中度過40歲生日，獲送上生日蛋糕及一頓燒烤餐。