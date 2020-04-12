永年士多延續三代　轉型冀承傳品牌味道

▲ 疫情陰霾未散，永年飲食發展有限公司主席劉逸軒(右)指，對市道前景抱審慎態度。圖左為Drawing Room Concepts行政總裁鄭相賢。（陳靜儀攝）

香港餐飲業多年來經歷不少風雨，要將品牌承傳實在不容易。港式車仔麵店「永年士多」紮根元朗 30年，承傳至今已第三代，惟負責人眼見傳統粉麵店面對的挑戰漸多，故於約7年前起設法轉型，並肩負三代人的使命，冀進一步擴展業務，並將地道車仔麵這種飲食文化繼續傳承。

「永年士多」由 1962年開始經營，早期以售賣糧油雜貨為主， 其後則售賣魚蛋、腸粉等小食，在80年代末期更加入車仔麵檔，隨即大受歡迎。直至第三代傳人劉逸軒接手後，則大膽轉型，將品牌達至系統化及標準化。劉解釋，由於當時生產追趕不上需求，且店舖設備簡陋，加上面對難以招聘伙記等挑戰，故有轉型的念頭。不過，他亦坦言起初父母對此亦有意見，故需要花長時間的解釋及商量。

▲ 「永年士多」第三代傳人劉逸軒指，重塑品牌並非只為「做大生意」，而是希望將品牌味道一直推廣及傳承，滿足香港人對食店的要求。（陳靜儀攝）

劉逸軒先在2013開設中央工場，將部份前期工序搬到工場，其後在2014年正式將元朗店重新規劃、設計和裝修， 為老店帶來煥然一新的形象。他指，營運中央工場是希望出品自家食材，控制水準，同時藉一系列的營運轉變，如延長營運時間、人手管理調配等安排，進一步增加競爭力。他透露，在轉型後首年生意隨即翻倍，其後按年亦錄穩定增長。

事實上，他大舉重塑品牌並非只為「做大生意」，而是希望將品牌味道一直推廣及傳承，滿足香港人對食店的要求。而他起初接手生意時，亦需由出品、管理等方面從新學習，每天做足12小時；之後則邀請胞弟一同營運，「一個對內、一個對外」處理業務。

目前，「永年士多」設有3間門店，分別在元朗、尖沙咀及銅鑼灣。而品牌亦於今年初與飲食集團Drawing Room Concepts合作，於沙田開設結合車仔麵與港式美食的「香港永年.車仔麵.茶冰廳」。他指，「香港永年」會重點融合創新元素與懷舊特色食品，務求更多元化，如雞蛋仔配雪糕等適合「打卡」的菜式。品牌未來更會朝此方向發展，或推出更多聯乘產品，期望藉此副線品牌吸引更多年青人客源。

▲ 「香港永年.車仔麵.茶冰廳」的食品款式多元化，且十分適合「相機食先」。（陳靜儀攝）

品牌發展步伐理想，且奪得去年度青年工業家協會「升級轉型」優異獎項。不過，劉則指出，香港飲食市場正在委縮，加上疫情爆發，經營愈來愈困難。他透露，2月份生意大受影響，以銅鑼灣店為例生意減45％，3月份更是再跌至少2成。受疫情影響，原定的一些聯乘合作亦需擱置，目前惟有加強外賣服務應對。面對前景不明朗，他稱「關關難過關關過」，不過估計市道仍需長時間才能復甦，故預期將店舖擴展計劃擱置，冀先「捱」過今年。

記者：蘇穎琪