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【疫市營商】Citi信用卡聯同HKTaxi　搭的士賺135元優惠券

商業 14:33 2020/04/08

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Citi信用卡最近則聯同HKTaxi推出乘車獎賞，可賺取高達賺取135元的優惠券。（花旗銀行提供圖片）

疫情期間，巴士的班次大減，地鐵乘客眾多。為減低與他人近距離接觸，有人會選擇坐的士。Citi信用卡最近則聯同HKTaxi推出乘車獎賞，可賺取高達賺取135元的優惠券。

80後港女生創網上超市　有機菜朝早收割送上門

由即日起至6月30日，憑指定Citi信用卡於HKTaxi繳付任何數額之車資時，每次可獲15元HKTaxi優惠券1張。每位客戶每月最多可賺取優惠券2張，故整個推廣期內獲最多4張，總值60元 的HKTaxi 優惠券。

同時，Citi信用卡客戶亦可有額外獎賞。在推廣期間，憑指定Citi信用卡於HKTaxi繳付車資後，成功使用Citi Pay with Points憑分抵銷25元或以上之簽賬，每次可額外賺取25元的HKTaxi優惠券一張，每位客戶最多可額外獲享3張，總值高達75元的HKTaxi優惠券。

【新冠肺炎】港消費者信心水平低落　首季指數有記錄以來次低

基本獎勵連同額外獎賞下，客戶合共賺取總值達135元的HKTaxi優惠券。優惠券可於下次在HKTaxi 繳付車資時使用。

上述優惠有限及受有關條款及細則約束，詳情可瀏覽Citi信用卡網站。
citibank.hk/hktaxi2a

【新冠肺炎】麥當勞買炒雙蛋系列套餐　即送威露士搓手液

責任編輯：葉泳珊

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