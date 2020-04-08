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少女被困智能櫃　揭智能櫃安全漏洞

科技 14:27 2020/04/08

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智能櫃每日24小時運作，不少人網購後都選擇於智能櫃取件。（資料圖片）

網購早已成為不少人的購物習慣，而智能櫃則是網購衍生的速遞服務。今早（4月8日）於九龍灣少女因貪玩而被困於智能櫃，最後需由消防爆門救出。有速遞公司職員表示，該智能櫃目前只作取件用途，寄件服務則將於之後推出。

用戶取件後不關門　「門常開」或成漏洞

智能櫃提供24小時自助取件服務外等，用戶收到智能櫃取件碼後，便可到櫃前輸入取件碼及以八達通等方式付款。付款後，其櫃門即會打開，用戶取貨後只需把櫃門關上即可離開。而櫃門關上後，即會回復上鎖狀態。可是，不少人開櫃取件後均未有把櫃門關上，令智能櫃出現「門常開」的情況。

客服熱線僅朝9晚7　非24小時支援

該速遞公司職員另指，如有客戶需再次打開智能櫃，即要與公司的客戶服務專員聯絡，提供該次速遞單號後才可再次打開櫃門。是次事故的智能櫃屬順便智能櫃，此公司設有客戶服務熱線供客戶查詢取件碼、物流狀態或櫃機故障事宜。不過，客戶服務熱線的服務時間由2月3日起改為早上9時至晚上7時。而記者曾多次致電客戶服務熱線，惟均遇到線路繁忙，未能聯絡客戶服務員。

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智能櫃屬設有特大格、大格、中格及小格，是次少女被困的是特大格，櫃內面積為45cm x 87cm x 35cm，而特大格只適用於指定地點，用戶可於網上（附連結）查閱特大格智能櫃的位置。事實上，無論任何原因，任何人均不應走進智能櫃，以免同類型事件再次發生。

記者：楊匡然

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