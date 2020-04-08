【美國疫情】官員1月書面預警 特朗普：剛剛才見到

▲ 【美國疫情】納瓦羅1月預警疫情 特朗普：早兩日先睇到

美國疫情嚴峻，美媒報道指，白宮高級顧問納瓦羅（Peter Navarro）早在1月就備忘錄中預警，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的後果。美國總統特朗普（Donald Trump）指，自己當時沒有看到納瓦羅的備忘錄，早兩日才看到，但強調即使他有看到，其決定也不會有所改變。

《紐約時報》報道指，納瓦羅在1月29日向美國國家安全委員會發放備忘錄，主張立即對中國封關。

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而在數天後，納瓦羅又在備忘錄中指，新冠肺炎疫情如果傳播到世界各地，會大幅求改變歐洲及美國的生活。

納瓦羅當時警告，疫情可能會殺死多達200萬美國人，因沒有人有免疫保護，亦未有疫苗及治療方法。納瓦羅呼籲，華府至少撥出30億美元用於支持預防、治療及診斷工作。

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特朗普周二在白宮例行發布會指，自己當時沒有看到納瓦羅的備忘錄。特朗普又指，即使他有看到，其決定也不會有所改變，因他所採取的行動與備忘錄的建議一樣。

被問及他之後有否看過備忘錄，他就指大約在一日前才看過。

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