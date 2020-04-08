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【新冠肺炎】總商會促港府解決撥款瓶頸　以保就業

商業 14:04 2020/04/08

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總商會主席夏雅朗表示，本港很多企業面臨沉重的壓力，正千方百計維持資金正常周轉。部分公司已經倒閉，而其他企業面對現金儲備逐漸減少，為求降低成本，亦迫不得已縮減人手。（資料圖片）

新冠肺炎疫情對各行各業構成打擊，多個行業群組已先後促請政府發放第二輪防疫抗疫基金，以解燃眉之急。香港總商會亦指出，鑒於流動資金迅速蒸發，歐洲、美國以至新加坡等地政府已推出計劃，協助僱主支付員工的部分薪酬，避免僱員失業，故希望港府亦可盡快推出類似措施，保障就業。

【防疫抗疫基金】林鄭：次輪抗疫基金聚焦保就業 消息指最快今日公布（第二版） 

建造業情況最嚴峻

儘管零售、餐飲和旅遊業正面臨種種挑戰，但總商會主席夏雅朗強調，各行各業都極需援助；其中以建造業尤甚，業界早於2014年起已備受撥款延誤的困擾，如今更遭受疫情持續的進一步衝擊。截至4月5日，逾30個工程項目仍有待審批撥款。

他續指出，投資基建能夠直接和間接為經濟創造短期和長期效益。因此，保障建造業職位，並確保基本工程項目如期竣工，對於疫情消退後，經濟能否強勁復蘇至關重要。急需落成的基建項目一旦受到不必要的延誤，不僅會令整體成本上漲，更會損害本港的競爭力，並危及超過33萬名建造業僱員的生計。

【新冠肺炎】建造業「手停口停」　工會：料10萬工人無工開

【新冠肺炎】抗疫基金擴闊建造業支援　合資格工友可獲1千元

責任編輯：蘇穎琪

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