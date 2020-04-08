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【口罩疑雲】有客人擔心口罩真偽　莎莎、蘇寧發聲明澄清

環球政經 14:25 2020/04/08

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新冠肺炎疫情持續擴散，全球商家均紛紛四出撲口罩，而市面上亦出現很多不同品牌的口罩，令人難辨真假。近日，莎莎及蘇寧均收到有客人查詢關於其店舖售賣的口罩問題，擔心口罩產品的真偽，為求令客人安心，昨晚((7日)2間大型連鎖店均在Facebook上出帖文回應客人查詢。

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莎莎就顧客對Mordika品牌口罩之查詢作出回應。(Sasa Hong Kong 莎莎香港 FB專頁截圖)

莎莎回應指，就顧客對Mordika 品牌口罩之查詢，現作出以下回應：「Mordika是一個中國註冊品牌，由香港MCMC Asia Limited總代理，產品在日本測試，合乎日本口罩規格，香港莎莎首發。若客人對於產品有任何疑問，請可以聯絡供應商MCMC Asia Limited。」

蘇寧就有關兒童口罩開售問題之聲明。(Suning 蘇寧 FB專頁截圖)

蘇寧指出，「就今日較早前預告開售嘅『日本阿蘇製薬三層防護兒童口罩』，我哋收到部分顧客對產品真偽嘅疑慮。」故此，為保障顧客利益，蘇寧正再次與供應商溝通確認產品品質及相關證明文件的有效性，同時將暫停發售該批口罩。蘇寧亦會向早前以留言或私訊形式向蘇寧作出提示及提出相關疑問的顧客，發放HK$200電子現金券及免運費券一張。

撰文 : 成添勇

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