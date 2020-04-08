【新冠肺炎】醫思醫療：暫停純美容服務　管理層或減薪

▲ 香港醫思醫療表示將會因應政府禁令暫停純美容服務。

特區政府宣布周五（10日）起， 美容院和按摩院需要停止營業14日。 綜合醫療集團香港醫思醫療 （02138） 稱，對於政府因應疫情所做的安排表示理解並會遵守相關規則和法規，集團絕大部份業務由註冊醫生註診，於疫情期間醫療服務保持正常，惟純美容服務則因應禁令而暫停，但相關業務佔經營面積比例相對較小，相信有關禁令不會影響集團日常運作。

因應疫情蔓延，醫思醫療下各診所及服務中心，早已實施一系列衛生抗疫措施，包括任何人進入前均須量度體溫、提供消毒洗手液消毒雙手、顧客等候座位之間保持距離，以及各醫護人員及員工均全程戴上口罩。同時亦要求進入診所及服務中心之人士戴上口罩，以保障各人之安全。

主席兼行政總裁鄧志輝表示，是次暫停純美容服務，對顧客造成一定影響，同時亦無可避免影響集團收入，但非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。

醫思醫療又指，將採取進一步的成本控制措施，包括但不限於降低管理層薪金。

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