▲ Switch有排炒？任天堂：本周不發貨 疫情中斷供應鏈

新冠肺炎疫情持續，衝擊各行業的供應鏈，遊戲界也不能避過一劫。日本任天堂宣布，所有Nintendo Switch主機，包括Switch Lite、《集合吧！動物森友會》 （動物之森）限定版主機，本周在日本暫停發貨。日媒指，Switch供應鏈中斷，供貨追不上不斷增長的需求。

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日本任天堂周二（7日）在官方Twitter宣布，本周所有Switch主機暫停出貨，但不包括預訂訂單。至於下周或以後的發貨安排，將容後公布。仍有貨存的歐美地區，不受影響。

Switch由中國和越南的合約製造商生產。日媒引述任天堂消息人士稱，工廠已「恢復一定程度」運作，但尚未恢復到可應付市場需求。任天堂在2月初曾表示，Switch和一些遊戲會延遲出貨。

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日本愈來愈多人留在家中避疫，對遊戲機的需求激增。該名消息人士稱，一直無法保持供應量。

Switch炒風持續，有電商平台賣500至700美元（3900至5460港元），為建議零售價的約2倍。在日本7縣進入緊急狀態下，日本任天堂停止出貨，相信香港的Switch炒風仍會維持一段時間。

遊戲雜誌Famitsu報道，任天堂在2月24日至3月29日賣出約83萬部Switch和Switch Lite主機，累計銷量超過1300萬部。

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