【新冠肺炎】Netflix出招助家長過濾電影　避免小孩觀看

▲ Netflix宣布，向家長提供顯示內容的控制權，以便為小孩選擇最適合的設定。

新冠肺炎疫情持續，學校停課，小孩在家隔離難免會煲劇打發時間，要避免觀看不雅內容真的防不勝防。Netflix今（8日）宣布，向家長提供顯示內容的控制權，以便為小孩選擇最適合的設定。

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Netflix表示，根據會員意見，已更新並改善了相關控制功能。現時家長只要在手機或電腦上前往帳戶設定，就能為使用者加上全新控制設定，包括：

1.以PIN碼鎖定特定使用者，避免孩子使用；

2.篩除不適合孩子年齡的影片，給孩子量身打造的Netflix體驗，該公司正針對每個國家的分級制度建立這些篩選條件，使用起來讓操作更方便；

3.以影片名稱一一移除影集或電影，套用篩選後，被限制的影片不會在該使用者的任何頁面中出現；

4.使用帳戶設定中的「使用者和家長控制」類別，能輕鬆查看每個使用者的設定；

5.查看孩子在專屬使用者中的觀看記錄；

6.為兒童使用者關閉自動播放劇集功能。

Netflix續指，該公司亦正致力在全世界開發各式各樣闔家觀賞的兒童與家庭電影及電視節目，包括《克勞斯：聖誕節的秘密》(Klaus) 等獲獎動畫片、《威武小頑童》(Mighty Little Bheem) 影集，以及《神偷卡門》（Carmen Sandiego）等互動式節目。

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責任編輯：姚慧儀