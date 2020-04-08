【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？（更新美容業總會回應）

▲ DR REBORN母公司香港醫思醫療集團將會維持醫療服務，僅暫停純美容服務。（資料圖片）

因應疫情持續，美容院於4月10日起，需暫停營業14日。香港醫思醫療集團（2138）將會維持醫療服務，僅暫停純美容服務。不過，醫學美容歸類於醫療服務，或美容服務呢？

【17：30更新】

香港美容業總會創會主席葉世雄回覆本報查詢時，醫學美容的定義比較模糊。現時不少從事醫學美容的機構亦由醫生負責，故持有診所牌照。按政府以往的做法，相關規例主要是針對處所牌照，故持有診所牌照的醫學美容或不受規例所限，可照常營業。

他又指，現時做法並非針對行為而規管，故存有灰色地帶，難以定義何為美容院。不過他相信，規例出台後，相信顧客亦不敢冒險。

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該集團指出，集團絕大部份業務由註冊醫生註診，於疫情期間醫療服務保持正常；而純美容服務則因應禁令而暫停。集團主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，「暫停純美容服務，對顧客造成一定影響，同時亦無可避免影響集團收入，但非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。」

▲ 集團主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝（右）表示：「非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。」（資料圖片）

翻查集團的網站資料顯示，旗下其中一個美容品牌DR REBORN提供不少「醫療美容服務」，包括美客院常見的HIFU提拉療程、激光脫毛療程等。另亦有雙眼皮吊線、去眼袋療程等，同樣列明為「醫學」美容服務。

坊間不少「醫學美容」由醫生負責，是否納入為美容服務？而「醫學美容」的服務供應商又是否屬於美容院？政府是日公告未清楚交代相關定義，記者亦欲向香港醫思醫療集團查詢上述醫療美容服務會否暫停，惜暫未得到回覆。

▲ DR REBORN提供不少「醫療美容服務」，雙眼皮吊線、去眼袋療程等。（網站截圖）

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責任編輯：葉泳珊

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