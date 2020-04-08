【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？（更新回應）

▲ DR REBORN母公司香港醫思醫療集團將會維持醫療服務，僅暫停純美容服務。（資料圖片）

因應疫情持續，美容院於4月10日起，需暫停營業14日。香港醫思醫療集團（2138）將會維持醫療服務，僅暫停純美容服務。不過，醫學美容歸類於醫療服務，或美容服務呢？

【19：00更新】

卓健醫療回覆本報查詢時，由4月10日凌晨零時開始直至4月23日，卓健醫療旗下的醫學美容中心亦會全面暫停為非醫學目的而進行的美容程序。至於其他醫學服務，卓健醫療則會經由醫生專業評估之後，繼續為客戶提供服務。



【17：30更新】

香港美容業總會創會主席葉世雄回覆本報查詢時，醫學美容的定義比較模糊。現時不少從事醫學美容的機構亦由醫生負責，故持有診所牌照。按政府以往的做法，相關規例主要是針對處所牌照，故持有診所牌照的醫學美容或不受規例所限，可照常營業。

他又指，現時做法並非針對行為而規管，故存有灰色地帶，難以定義何為美容院。不過他相信，規例出台後，相信顧客亦不敢冒險。

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該集團指出，集團絕大部份業務由註冊醫生註診，於疫情期間醫療服務保持正常；而純美容服務則因應禁令而暫停。集團主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，「暫停純美容服務，對顧客造成一定影響，同時亦無可避免影響集團收入，但非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。」

▲ 集團主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝（右）表示：「非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。」（資料圖片）

翻查集團的網站資料顯示，旗下其中一個美容品牌DR REBORN提供不少「醫療美容服務」，包括美客院常見的HIFU提拉療程、激光脫毛療程等。另亦有雙眼皮吊線、去眼袋療程等，同樣列明為「醫學」美容服務。

坊間不少「醫學美容」由醫生負責，是否納入為美容服務？而「醫學美容」的服務供應商又是否屬於美容院？政府是日公告未清楚交代相關定義，記者亦欲向香港醫思醫療集團查詢上述醫療美容服務會否暫停，惜暫未得到回覆。

▲ DR REBORN提供不少「醫療美容服務」，雙眼皮吊線、去眼袋療程等。（網站截圖）

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責任編輯：葉泳珊

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