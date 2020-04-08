【新冠肺炎】美容院停業14日　規例包括「醫學美容」嗎？

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【新冠肺炎】總商會促港府解決撥款瓶頸 以保就業
因應疫情持續，美容院於4月10日起，需暫停營業14日。香港醫思醫療集團（2138）將會維持醫療服務，僅暫停純美容服務。不過，醫學美容歸類於醫療服務，或美容服務呢？
【新冠肺炎】美容院周五起停業14日 工廈、住宅美容院恐成漏網之魚？
該集團指出，集團絕大部份業務由註冊醫生註診，於疫情期間醫療服務保持正常；而純美容服務則因應禁令而暫停。集團主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，「暫停純美容服務，對顧客造成一定影響，同時亦無可避免影響集團收入，但非美容服務佔集團收入比例接近八成，故相信影響有限。」
翻查集團的網站資料顯示，旗下其中一個美容品牌DR REBORN提供不少「醫療美容服務」，包括美客院常見的HIFU提拉療程、激光脫毛療程等。另亦有雙眼皮吊線、去眼袋療程等，同樣列明為「醫學」美容服務。
坊間不少「醫學美容」由醫生負責，是否納入為美容服務？而「醫學美容」的服務供應商又是否屬於美容院？政府是日公告未清楚交代相關定義，記者亦欲向香港醫思醫療集團查詢上述醫療美容服務會否暫停，惜暫未得到回覆。
責任編輯：葉泳珊
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