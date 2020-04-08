【新冠肺炎】知臨集團用人工智能　覓3候選藥物治肺炎

▲ 本地生物製藥公司知臨集團（Aptorum）就利用大數據平台，找出有潛力的藥物，對付新型肺炎。

新冠肺炎仍然肆虐，環球各國都傾盡全力搶救患者並，希望儘快研究出疫苗及有效藥物。本地生物製藥公司並已在美國納斯達克上市的知臨集團（Aptorum）就利用大數據平台，找出有潛力的藥物，對付新型肺炎。

知臨集團總裁兼執行董事雷宏業表示，旗下藥物再利用及新藥發現平台Smart-ACTTM，剛完成初步篩選，從超過2,600個獲批准的小分子藥物中選出至少3個針對新型冠狀病毒肺炎 COVID-19 的潛力候選藥物，目前正準備作進一步的臨床前研究。據了解，該3隻有望成為治療新冠肺炎的候選新藥，本來已經存在市場上，但市場上就未有類似的報告顯示能對新型肺炎起作用，因此需要臨床實驗。

新冠肺炎新藥今年底面世

雷宏業表示，公司在香港及多倫多均有實驗室，並負責不同臨床實驗。「本次就與位於多倫多的Covar醫療攜手，並與香港大學微生物系達成協議，在為合適的候選藥物尋求監管機構批准以進行臨床試驗之前，實施進一步的臨床前測試。」

▲ 知臨集團研發部主管李偉業博士表示，治療新冠肺炎候患者的選藥物，有望在今年底面世，會儘快推出市面。（受訪者提供圖片）

雷宏業解釋，由於要為藥物做臨床測試，必須要有特別的實驗室，因此與港大微生物學系合作。「因為本次病毒為高傳染性，而實驗室必須符合Level 3（P3）標準，要交予專業團隊負責，因此聯合香港大學微生物學系副教授高一村博士的精英團隊共同合作。」

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知臨集團首席醫療總監及執行董事鄭子俊醫生表示，雖然人工智能平台中顯示，該3款候選藥對新冠肺炎有幫助，但目前仍然未知效用有多大，還需待臨床實驗結果出爐才能知道。知臨集團研發部主管李偉業博士表示，臨床實驗的結果將與不同國家及地區的專家組織分享。「希望利用一至兩個月轉入臨床階段，或有望在今年底將藥物面世，並儘快推出市面。」

記者：李彥煒

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