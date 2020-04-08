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【新冠肺炎】港消費者信心水平低落　首季指數有記錄以來次低

商業 13:14 2020/04/08

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城市大學公布，今年首季的兩岸及港澳消費者信心指數，香港消費者整體指數錄得55.3，較上一季度顯著下降19.5%，顯示港人仍然對各個範疇均欠缺信心。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續。香港城市大學公布，今年首季的兩岸及港澳消費者信心指數，香港消費者整體指數錄得55.3，較上一季度顯著下降19.5%，顯示港人仍然對各個範疇均欠缺信心。

該調查於今年3月9日至3月31日進行，透過電話訪問了1,003位年滿18歲並在本地常住的香港居民。結果顯示，消費者信心指數在四個方面均顯著下降，包括投資股票、物價狀況、生活（消費）狀況和就業狀況。港人對此4方面的整體信心指數分別為50.0、58.6、65.5及53.3；按季分別下降25.7%、23.1%、21.6%及20.7%。

另一方面，香港消費者在經濟發展及購買房屋的信心亦下降。港人對經濟發展方面的分指數為55.8，按季下降14.5%。至於港人對購買房屋的分指數為48.8，按季相比下降7.0%，顯示與上個季度相比，市民對購買房屋的信心有所下降，仍然是信心最弱的範疇。

報告指出，市民對各個範疇的信心均有所下跌，當中以投資股票、物價狀況、生活（消費）狀況和就業狀況這四方面的信心下跌較多，下跌幅度均超過20%。而本季度的信心指數是自2008年第三季度指數開發以來的第二低水平，所有分指數均在65分或以下。從數值上看，反映香港消費者的信心水平低落，可能是近期的疫情所致。

【新冠肺炎】港商出口信心跌至新低　首季指數僅為16點

首季中小企營商信心略為好轉 惟仍屬低水平

【疫市營商】消費者望安在家中　企業延長禮券或會員計劃

責任編輯：蘇穎琪

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