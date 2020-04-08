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80後港女生創網上超市　有機菜朝早收割送上門

商業 13:00 2020/04/08

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良糧創辦人符恩愛（左）及顏海洋認為，現時銷售健康食品，有危亦有機，雖然經濟下行，但社會健康意識有所提高。（車耀開攝）

新冠肺炎全球肆虐，消費者愈來愈關注食品成分和原材料，希望吃得更健康。本地網上超市「良糧」成立僅數月，卻迎來經濟衰退的巨浪，兩位80後創辦人顏海洋（Rainbow）及符恩愛（Splendor），只盼逆市突圍，主打有機、無激素、無農藥殘留、無抗生素及無麩質產品，克服風高浪急。

Splendor從事醫護工作8年多，以前於醫院擔任註冊助產士時，「一餐飯分幾次食，每次病房撳鐘就要衝出去，工作時間顛倒，開始出現過度疲勞現象，每逢放假便會發燒。」做了兩名孩子的媽媽後決定辭職，於去年10月，夥拍Rainbow成立良糧，推廣健康飲食文化。

平台上除出售五穀糧油，亦有各類海鮮、無激素凍肉、有機蔬菜、簡易湯包等，Rainbow稱：

客人今日下單，本地有機農場明日早上收割農作物入袋，全是一手菜，非常乾淨。

DNA「人體說明書」　分析體質管理膳食

一站式服務，指的是為食物品質把關，亦是顧客關懷。Splendor表示，目前正與本地實驗室合作，只要顧客完成DNA全面檢測，良糧便提供免費營養諮詢，詳細解釋報告，「香港人生活節奏急速、工時長，容易患上『都市病』，畢竟預防勝於治療，打工仔了解自己體質，做好飲食管理，才能吃得最健康和最有營養。」

Rainbow形容，DNA有如「天生說明書」，

以為每朝烚兩隻雞蛋吃很健康？試過有顧客臉上的暗瘡非常嚴重，看過中西醫、戒口統統沒效，經IgG檢測才知不能吃雞蛋，戒掉後即沒事。

Rainbow指，延遲性食物過敏（IgG）屬表面的免疫系統警號，可能引致某些發炎症狀及慢性疾病，如過敏性濕疹、偏頭痛、疲倦等；與即時性食物過敏（IgE）不同，IgE病徵會立刻出現，嚴重者將致命。（車耀開攝）

口罩搓手液　送低收入家庭

新冠肺炎疫情持續，Rainbow坦言，疫情爆發初期，1月營業額直綫攀升超過200%，隨着市場競爭愈趨激烈，包括凍肉供應商因餐廳減少來貨，而轉攻網上零售等，拖累定單急挫。目前維持月入5位數字，未達收支平衡。

做生意最緊要懂得「執生」，她笑稱：

準備推出火鍋外賣套餐，連廣告圖也設計好，卻爆出打邊爐家族確診，立即叫停安排，後來發覺市場仍有需求，才敢正式發售。

火鍋套餐全是無激素肉類、有機蔬菜，配搭有機接骨木花飲品，能清熱解毒。（車耀開攝）

新手試業欲突圍而出，可謂絞盡腦汁。Rainbow指出：「原本着重Facebook廣告宣傳，但消費者在家隔離，紛紛轉投網購，同類型廣告瞬間湧現，使廣告成本增加50%。現時惟有專注企業社會責任（CSR），做好品牌建立。」良糧於2月就派出環保福袋，免費贈送獨立包裝口罩、酒精搓手液、濕紙巾等防疫用品，予1,000個低收入家庭或獨居老人，與港人共度時艱。

疫情初期，平台已上架隨身空氣淨化器，又免費贈送防疫用品，盼與港人共度時艱。（車耀開攝）

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B2C進軍B2B　加快拓展業務

經營最大困難，原來是讓人走出舒適圈，Splendor歎道：

人人都知飲水健康，卻不願實踐，要改變固有的飲食習慣並不容易。

通常一聽到有機食物，便直接與昂貴掛鈎，她強調：「我們定價比市面上同類產品低，打破有機是『非一般人能消費得起』的概念，貼近一般消費能力，冀做到普及健康。」

Rainbow透露，未來將推出健康餐盒，例如即食雞胸配藜麥飯，目前正與食品加工場合作改良味道，以吸納更多潛在客戶，並打入陪月餐市場。「B2C（企業對消費者）市場始終有如『揼石仔』，為加快業務擴張，將考慮夥拍鐘點家居清潔公司或僱傭中心，向他們的家庭客戶提供買餸上門服務，達致互惠互利。」此外，將加強網上宣傳，創立飲食頻道化身KOL，介紹7天健康飲食餐單，增加曝光率，並稱：「開實體店是最長遠目標」。

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記者：姚慧儀

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