日本任天堂Switch主機停止出貨　供應鏈疑受疫情影響

▲ 日本任天堂昨晚透過官方Twitter宣布，所有Nintendo Switch / Switch Lite主機，本星期將不會發貨。

新冠肺炎疫情持續，影響各行各業運作，遊戲界亦不能倖免。全球各國不少人都選擇宅在家中防疫，加上近日任天堂的超人氣遊戲《集合啦！動物森友會》熱潮帶動Switch需求直線上升，甚至出現炒風。然而中國、越南供應鏈停工部分生產線尚未恢復，造成Switch嚴重供不應求，而日本官方亦宣布暫停出貨。

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日本任天堂昨晚（4月7日）透過官方Twitter宣布，所有Nintendo Switch / Switch Lite主機，包括《集合啦！動物森友會》限定版主機，本星期將不會發貨，不過如果事先已經預訂了Nintendo Switch / Switch Lite主機的客戶，則不會受到今次暫停出貨的影響。至於還有存貨的歐美地區則會繼續供應，但日本何時恢復供貨或以後的發貨安排，日本任天堂表示將會容後公布。

雖然日本任天堂剛剛推出客製化的自訂配色Switch服務，但隨著Switch的需求不斷上升，不少市民都希望能夠在電玩商店排隊購買遊戲機及遊戲，《集合啦！動物森友會》、《健身環大冒險》、《Just Dance》等消磨時間的遊戲亦相當搶手，估計隨著疫症持續，供應和需求將會繼續出現緊張情況。

▲ 中國、越南供應鏈停工部分生產線尚未恢復，造成Switch嚴重供不應求，《集合啦！動物森友會》限定版主機亦同樣宣佈暫停出貨。（日本任天堂官方圖片）

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不過，早前任天堂就曾因為新冠肺炎疫情持續，影響中國生產線工作，宣布包括Switch / Switch Lite主機、Joy-Con控制器、RingFit等2020年生產的任天堂產品都會延遲出貨。而最近日本當局又公布7個都府縣進入緊急狀態，令日本任天堂也不得不宣布停止出貨。相信對一眾想等炒價回落才入手的市民，這下算是迎來壞消息，看來香港的Switch炒風還要維持一段時間。

責任編輯：施雯雯

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