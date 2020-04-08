【全球大流行】Tesla員工減薪最多三成 無法在家工作員工放無薪假

▲ Tesla擬削減所有員工薪酬至少一成，並要求在家工作員工放無薪假

外媒報道指，Tesla（美：TSLA）為控制在疫情期間成本，正削減美國所有受薪僱員的薪酬，其中副總裁及以上級別的受薪僱員將被削減30%工資，以及要求疫情期間無法在家工作的時薪員工放無薪假，措施會持續至6月底。

The Verge引述一封Tesla內部電子郵件指出，在副總裁及以上級別以外，董事及以上級別將被削減20%工資，而其他所有人則減10%，而美國以外的員工亦會面臨「類似的減薪（comparable reductions）」。 減薪將持續到於6月底結束的財政年度第二季。報道又估計，將有大量時薪員工受措施影響。

報道又引述Tesla北美人力資源主管Valerie Capers Workman一封電郵中，稱受影響員工將獲額外的申請失業救濟指引，又指對大部份休假的員工而言，失業補助將大約相當於其正常工資。在休假期間，這些員工仍是Tesla的一部份，並繼續保有醫療福利。

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