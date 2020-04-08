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【口罩供應】莎莎夥AlipayHK eShop出售MORDIKA口罩（附連結）

金融經濟 12:37 2020/04/08

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MORDIKA成人口罩（50個裝）凡於AlipayHK eShop選購口罩，可以優惠價238元購買。

莎莎 （00178） 表示，夥拍阿里巴巴 （09988） 旗下的AlipayHK eShop小程式，於今日（8日）中午12時開售MORDIKA成人口罩（50個裝），每盒248元，凡於AlipayHK eShop選購口罩，即可享10元折扣，以優惠價238元購買，每AlipayHK用戶限購1盒。市民可以透過連結：https：//w.alipay.hk/s04/bhdVYfvg0q或於AlipayHK App莎莎商戶頁面點擊SaSa eShop小程式選購口罩。

於AlipayHK eShop 購買及店舖領取口罩步驟：
1） 進入SaSa x AlipsyHK eShop 揀選產品
2） 揀選產品後，於產品頁面下方點擊「加入購物車」
3） 點擊左下方「購物車」標示，並按「前往付款」
4） 點擊「請填寫取貨人資料」
5） 填寫取貨人資料*，完成後點擊「下一步」
6） 選擇取貨日期及地點，完成後點擊「下一步」
7） 點擊下方「前往付款」，確認付款詳情並完成支付
8） 於「我的訂單」頁面點擊待提貨的貨品，並點擊「查閱提貨二維碼」，在先前輸入的提貨日期前往提貨地點，向店員展示提貨碼即可提貨。

莎莎表示，一經選擇領取貨品的分店地點，用戶將不得更改，取貨有效日期為可取貨當天起計的3天內，逾期無效。

相關文章：【口罩供應】口罩短缺哪裡買 最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）

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