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Twitter CEO捐近3成身家抗疫 全球最高

環球社會熱點 12:28 2020/04/08

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Twitter CEO捐近3成身家抗疫 全球最高

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續，社交平台Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）宣布，會捐出自己約3成的資產，即約10億美元（約78億港元）以資助有關新冠肺炎的研究。多爾西的捐款是目前與新冠肺炎相關的最高單次捐款額。

多爾西周二在Twitter宣布，向名為「Start Small」的慈善基金捐贈10億美元，佔其總資產的約28%，以「資助全球應對新冠病毒」。

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多爾西的捐款是目前與新冠肺炎相關的最高單次捐款額。全球首富亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）早前指，會向食物銀行「Feeding America」捐出1億美元（約7.8億港元）。

貝索斯的捐款佔其總資產少於0.1%，其身家高達1,230億美元（約9,594億港元）。

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而微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）旗下基金「The Bill & Melinda Gates Foundation」、戴爾（Dell）創辦人戴爾（Michael Dell）亦各宣布捐出1億美元。

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