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中移動強勢跑出非追落後 洗脫「藍燈籠」之名？

金融經濟 12:57 2020/04/08

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中移動 （00941） 近日股價轉強，明顯跑贏大市。港股市場近年一直有中移動是大市「藍燈籠」的說法，即是指倘若一向落後的中移動都被追捧的話，就是大市見頂之時。不過今次港股剛走出疫情陰霾，中移動亦非大落後，而是獲捧成高息股之選，或可一洗「藍燈籠」之名。

所謂「藍燈籠」，是指股價一直落後或甚少炒作的藍籌股在大升市突然發力大升，暗示大升市結束，未來將展開跌浪。近年市場一直視中移動為大市藍燈籠。

中移動今日高位見63.5元，為逾1個月高位。隨着早前全球疫情大爆發，中移動股價隨大市回落，並於3月中在45.2元見底。惟今次中移動的反彈浪明顯強於大市，由低位已累升4成，遠遠跑贏恒指的約1成升幅。

中移動股價再逼「牛熊綫」

中移動股價正直逼俗稱「牛熊分界綫的」250天平均綫（現處約65.1元），反映股價漸呈強。事實上，由去年4月以來中移動股價一直受制於250天綫，於1月份時曾上試突破，惟終無功而還。今次中移動轉強，令市場關注是否啟示大市見頂？

 

 

中移動近年股價低殘，主要受累5G建設投資，加上內地「提速降費」政策，令盈利前景難看好。中移動股價不單長期落後，波幅亦大概只有恒指約一半，為波幅最低的藍籌之一。在以往，每次大市熾熱，到資金追入中移動，或反映其他藍籌風險溢價過高而轉炒落後的中移動，因而是接近大市頂見之時。

中移動非大落後 今年來跑贏大市

不過今次與以往或有不同，相對於之前大市處於高位，現時恒指僅由低位累升逾1成，大市氣氛亦只是元氣大傷後稍為喘定，並非股市熾熱資金要尋找股份追落後的市況。

按今年股價表現，50隻藍籌中，中移動表現並不弱，今年以來只累跌5%，跑贏恒指的跌逾1成。 藍籌股中不乏今年以來大跌逾3成的大落後股份，如瑞聲 （02018） 累跌近4成。

滙豐停派息 「好息」投資者或換馬中移動

既然中移動非大後落，近日資金流入中移動，或是對股息的考慮。為作內地電訊公用股，近年派息維持增長，中移動現價股息率約5.2厘，於早前約低位股息率更逾6厘。傳統收息股滙豐 （00005） 突然停派息，令市場意外，尤其是令專注高息股的機構投資者失預算。投資者為尋找滙豐以外的穩定收息股，中移動或是基金換馬的對象。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐連日大成交下跌 大戶換馬沽壓大（訂戶專享）

內地移動通訊5G服務步入商用期，增加現金流；對於市場關注的資金開支，大行花旗亦認為中資電訊股今年資本開支低於預期。內地5G換機潮料利好中移動業務。

今次資金追股息流入中移動，令中移動跑出，或可洗脫中移動為大市「藍燈籠」的說法。

責任編輯：錢家鋒

中國移動（00941） 滙豐控股（00005） 藍籌股 派息 公用股 中資電訊股 收息股

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