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【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫

環球社會熱點 12:29 2020/04/08

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【英國疫情】70歲香港移民護士亡 相信防護不足染疫

英國疫情持續，有護士相信因防護裝備不足，工作時染上新冠肺炎。在英國工作了44年的香港移民護士 Alice Kit Tak Ong，不幸感染新冠肺炎後逝世，終年70歲。她的家人相信，她在手術室工作時染病。英國已有十多名醫護人員在前線工作時染病離世。

Alice Ong 23歲時前往英國留學，修讀護理學，其後加入英國國民保健署（NHS）。她在70歲的高齡仍選擇全職工作，參與過2次手術，並營運繁忙的嬰兒診所，直至確診新冠肺炎。

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起初，Alice Ong在家中自我隔離；直至病情惡化，她的家人才將她送往倫敦皇家慈善醫院。兩周後，她在醫生和護士照顧下離世。

其37歲女兒Melissa Ong稱，母親一生都在幫助和照顧他人，「完全專注於工作」。Alice Ong考獲護士資格後，先成為助產士，後為糖尿病專科護士，之後在社區工作了20年。

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曾與Alice Ong共事的醫生蘭巴（Amrit Lamba）表示，Alice Ong對糖尿病治療充滿熱情，這是眾所周知的事。蘭巴當時鼓勵和幫助Alice Ong發展這方面的專長。

蘭巴指，Alice Ong曾談及退休，但對她而言，護理、治療才「真正的熱情」，她永遠不會放棄；即使在職業生涯的盡頭，她也會了解最新發展，並在實踐中分享自己的經驗，她值得被人「非常非常想念和懷念」。

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Melissa Ong和丈夫Marcus未能前往醫院探望Alice Ong，但Melissa Ong稱，母親在醫院得到很好的照顧，曾與母親通電話；母親離世時，醫護都在她身旁。

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