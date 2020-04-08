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【微信真正對手？】三大電訊商聯合發佈 「5G消息」是什麼？

金融經濟 12:05 2020/04/08

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內地三大電訊商今日聯合發佈「5G消息」，有指GSMA計劃將「5G消息」納入所有5G終端。

中港5G正式踏入商用，5G時代來臨。內地三大電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 今日聯合舉行發佈會，發佈《5G消息白皮書》。所謂「5G消息」，是對傳統短信的升級，將打破傳統短信對每條信息的長度限制，內容突破文字局限，實現文字、圖片、音頻、視頻、位置等信息融合，企業也可以通過「5G消息」與用戶交互信息。

有指「5G消息」功能上可與騰訊 （00700） 旗下社交平台微信比肩，也有人形容「5G消息」是Android手機的iMessage。

不過根據目前所公開資料，「5G消息」將可實現比iMessage更強大的功能，用戶可直接在短信界面發送文字、圖片、影片、位置等，此外也可實現查詢、預訂線下餐飲娛樂服務、直接在短信界面買火車票等功能，該類功能原先需通過各類應用程式（APP）完成。

據了解，全球移動通信系統協會GSMA已計劃將5G消息納入5G終端必選功能，未來用戶更換5G手機或進行5G升級後，將可便捷使用「5G消息」服務。

各大手機廠商也紛紛表態，三星表示今年年內將全面支持5G消息業務，華為、中興 （00763） 指6月支持5G消息商用，小米 （01810） 稱後續將在所有5G機型支持5G消息。

立即了解【5G發展】新形勢

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