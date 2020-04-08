  • 21°C
香港時間 : 2020408日 (三) 11:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】紐約悲慘里程死亡超911恐襲 仍漏報500死

環球社會熱點 11:44 2020/04/08

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，紐約市走過悲慘里程碑。紐約市官方統計疫情死亡人數，正式超越紐約911恐怖襲擊。不過，紐約市官方統計市內死亡人數，比紐約州統計數字要少約500死，意味紐約市疫情實際死亡人數，其實早已超越911恐襲。

【新冠肺炎美國疫情】紐約市死亡人數 正式超越911恐襲 但仍漏報500死

紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死

【美國疫情分佈】死亡過萬 紐約禁令罰款翻倍

紐約市衛生部門當地周二（7日）早上宣佈，紐約市疫情死亡人數達到3,202人，在24小時內大增727死，累計數字超越2001年911恐襲，2,977人遇害加上19名施襲者喪命規模。

至周二晚，紐約市政府統計疫情死亡數字增至3,544人。

然而，紐約州政府統計顯示，紐約州累計死亡人數為5,489人，其中4,009死來自紐約市，與紐約市政府死亡數字幾乎相差500之多。

紐約州單日731死再創新高「痛苦巨大」

美國增11萬呼吸機 特朗普：用不着

這反映了紐約市官方統計仍低估了疫情死亡人數。紐約傳媒引述消息人士報道，紐約州政府數字來自醫院、護老院和前線診療人員，而紐約市政府只依靠衛生部門統計。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二亦承認，市政府很可能低估了疫情死亡人數，近日在家去世而未接受測試的人也很可能患上了新冠肺炎。

紐約市政府發言人表示，往後會跟隨州政府統計數字，避免混淆。紐約市疫情死亡人數已超過4,000。

紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

美國漏報死亡數字 疾控中心出新指引

相關文章

【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
今日
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」
今日
【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
2020/04/07
【美國疫情】紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住
【美國疫情】將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着
今日
【美國疫情】將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着
【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍
2020/04/07
【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍
疫情 傳染病 美國 紐約州 紐約 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 冠狀病毒 肺炎

下一篇文章

蓬佩奧籲各國誠實通報疫情 被指暗諷中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
【約翰遜確診】轉入深切治療部 BBC：改變一切
【約翰遜確診】首相府：ICU留醫一晚後穩定 約翰遜精神良好
【約翰遜確診】首相府：ICU留醫一晚後穩定 約翰遜精神良好
【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍
【美國疫情分佈圖】死亡過萬 紐約社交禁令罰款翻倍
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間11:00）
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死
【美國疫情】紐約挖壕埋屍 臨時殮房不夠數以千死