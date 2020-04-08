【美國疫情】紐約悲慘里程死亡超911恐襲 仍漏報500死

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情大爆發，紐約市走過悲慘里程碑。紐約市官方統計疫情死亡人數，正式超越紐約911恐怖襲擊。不過，紐約市官方統計市內死亡人數，比紐約州統計數字要少約500死，意味紐約市疫情實際死亡人數，其實早已超越911恐襲。

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紐約市衛生部門當地周二（7日）早上宣佈，紐約市疫情死亡人數達到3,202人，在24小時內大增727死，累計數字超越2001年911恐襲，2,977人遇害加上19名施襲者喪命規模。

至周二晚，紐約市政府統計疫情死亡數字增至3,544人。

然而，紐約州政府統計顯示，紐約州累計死亡人數為5,489人，其中4,009死來自紐約市，與紐約市政府死亡數字幾乎相差500之多。

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這反映了紐約市官方統計仍低估了疫情死亡人數。紐約傳媒引述消息人士報道，紐約州政府數字來自醫院、護老院和前線診療人員，而紐約市政府只依靠衛生部門統計。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二亦承認，市政府很可能低估了疫情死亡人數，近日在家去世而未接受測試的人也很可能患上了新冠肺炎。

紐約市政府發言人表示，往後會跟隨州政府統計數字，避免混淆。紐約市疫情死亡人數已超過4,000。

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