【新冠肺炎】留家防疫做咩好？用Twitter Hashtag賞各地櫻花

▲ 3、4月正值櫻花盛開的季節，雖然今年未能直接前往最愛的旅遊勝地觀賞，不妨今年留在家中賞櫻。

新冠肺炎疫情肆虐全球，現時日本多個地區的疫情愈趨惡化，日本政府當局宣布東京等7個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。而3、4月正值櫻花盛開的季節，但港人今年卻未能直接前往最愛的旅遊勝地觀賞，不如今年試一試留在家中賞花？

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消息指，日本首相安倍晉三引用《特別措施法》，將東京、大阪等地頒布緊急狀態，避免病毒於社區蔓延。在過往的櫻花季節，各處的觀光勝地都聚集不少賞櫻旅客。但今年人人自危，留家防疫不敢外出，有網民就在Twitter發起用標籤「#ツイッターお花見2020」（Twitter賞櫻2020），呼籲各地網民拍低自己所在地的櫻花現況，並向大家分享櫻花照片，讓大家可以安在家中，足不出戶都可以透過電腦螢幕賞櫻，彌補遺憾。

▲ 在過往的櫻花季節，各處的觀光勝地都聚集不少賞櫻旅客。（Twitter 照片）

▲ 有網民在Twitter發起用標籤「#ツイッターお花見2020」，呼籲各地網民拍下自己所在地的櫻花現況，並向大家分享櫻花照片。（Twitter 照片）

▲ 不少攝影愛好者都能夠拍攝到沒有遊人，只有櫻花盛開的美麗照片，令人嘆為觀止。（Twitter 照片）

只要在Twitter上使用Hashtag，就會發現幾乎每隔數分鐘就會有更新。而且，由於今年賞櫻人潮減少，不少攝影愛好者都能夠拍攝到沒有遊人，只有櫻花盛開的美麗照片，令人嘆為觀止。另外，亦有網民因為今年沒有外出賞櫻，所以上載去年拍下的賞櫻照。雖然今年未能親身訪日賞櫻，不過在Twitter觀賞網民的實拍櫻花美態，都一樣賞心悅目。

按此即時觀賞各地櫻花！

責任編輯：施雯雯

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