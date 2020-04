▲ 蓬佩奧籲各國誠實通報疫情 被指暗諷中國

美國疫情嚴峻,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診個案繼續上升。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)呼籲所有國家,在公布有關新冠肺炎資訊時應「透明及誠實」(transparent and honest)。蓬佩奧的言論雖然未有點名那些國家,但相信是暗諷中國。

蓬佩奧指:

「每個國家,不論是否民主國家,都應透明、公開和快速分享情報。」

(Every nation, be they a democracy or not, has to share this information in a transparent, ope, efficient way.)

蓬佩奧此前曾以「中國病毒」、「武漢病毒」稱呼新冠肺炎,又批評中方在疫情爆發初期未有提供準確數據。

中國駐美大使崔天凱早前投書紐約時報(The New York Times),稱中美兩國因為疫情有些「不太愉快對話」(unpleasant talk),但強調現在不是互相指責的時候,而是需要團結、合作及互相支持。

另外,路透社報道指,有美國政府高官周二呼籲中國,應容許美國人員直接與武漢的實驗室合作,強調此對挽救生命十分重要。

