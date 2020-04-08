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蓬佩奧籲各國誠實通報疫情 被指暗諷中國

環球社會熱點 11:21 2020/04/08

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蓬佩奧籲各國誠實通報疫情 被指暗諷中國

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診個案繼續上升。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）呼籲所有國家，在公布有關新冠肺炎資訊時應「透明及誠實」（transparent and honest）。蓬佩奧的言論雖然未有點名那些國家，但相信是暗諷中國。

蓬佩奧指：

「每個國家，不論是否民主國家，都應透明、公開和快速分享情報。」

（Every nation, be they a democracy or not, has to share this information in a transparent, ope, efficient way.）

紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

教堂變野戰醫院 紐約床位短缺

蓬佩奧此前曾以「中國病毒」、「武漢病毒」稱呼新冠肺炎，又批評中方在疫情爆發初期未有提供準確數據。

中國駐美大使崔天凱早前投書紐約時報（The New York Times），稱中美兩國因為疫情有些「不太愉快對話」（unpleasant talk），但強調現在不是互相指責的時候，而是需要團結、合作及互相支持。

美國將新增11萬呼吸機 特朗普：應用不着

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另外，路透社報道指，有美國政府高官周二呼籲中國，應容許美國人員直接與武漢的實驗室合作，強調此對挽救生命十分重要。

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