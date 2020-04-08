Uber香港失物認領指數　竟然遺留枕頭、單車車輪？

▲ 在香港 18 區之中，油尖旺的乘客最為健忘，緊隨其後的地區為中環和灣仔。（Uber提供圖片）

Uber再次公布香港失物認領指數，發現港人最常於星期六遺留物品在 Uber行程，甚至巨大如枕頭、單車車輪亦曾被遺下。

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在今年的失物認領指數中，與 2019 年相比，電話、雨傘和錢包依然是最常見的失物。除了枕頭及單車車輪外，亦有不少令人意想不到的失物，例如嬰兒車、Chanel紙袋等。

五大最高價值的名牌產品失物則有Chanel 手袋、LV 銀包、Gucci 太陽眼鏡、藍色的 Prada 鑰匙扣，以及各品牌的車匙，如林寶堅尼、保時捷、Tesla及Volvo。

Uber香港失物認領指數 港人常遺留電話和名牌產品

值得留意的是，在香港 18 區之中，油尖旺的乘客最為健忘，緊隨其後的地區為中環和灣仔。而最常接獲報失個案的時間是星期六的下午 4 時，一年中接獲最多報失個案的日子是 2019 年 8 月 29 日。Uber提醒各位，在上述日子和時間，似乎需特別留意隨身物品。

10大最常見失物：

1. 電話／相機 2. 背包／手袋 3. 衣物 4. 雨傘 5. 信用卡／卡片套 6. 眼鏡／太陽眼鏡 7. 錢包 8. 耳機 9. 水瓶／保溫瓶 10. 鑰匙 - 包括門匙及車匙

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10個最令人意想不到的失物：

1. 枕頭 2. 單車車輪 3. 寵物疫苗注射紀錄 4. 嬰兒車 5. 獨角獸形狀的梳子 6. 拐杖 7. Estee Lauder 制服 8. Chanel…... 紙袋 9. 母乳儲存袋 10. 一塊深藍色的樂高積木

責任編輯：葉泳珊

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