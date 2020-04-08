Uber香港失物認領指數　竟然遺留枕頭、單車車輪？

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Uber再次公布香港失物認領指數，發現港人最常於星期六遺留物品在 Uber行程，甚至巨大如枕頭、單車車輪亦曾被遺下。
在今年的失物認領指數中，與 2019 年相比，電話、雨傘和錢包依然是最常見的失物。除了枕頭及單車車輪外，亦有不少令人意想不到的失物，例如嬰兒車、Chanel紙袋等。
五大最高價值的名牌產品失物則有Chanel 手袋、LV 銀包、Gucci 太陽眼鏡、藍色的 Prada 鑰匙扣，以及各品牌的車匙，如林寶堅尼、保時捷、Tesla及Volvo。
值得留意的是，在香港 18 區之中，油尖旺的乘客最為健忘，緊隨其後的地區為中環和灣仔。而最常接獲報失個案的時間是星期六的下午 4 時，一年中接獲最多報失個案的日子是 2019 年 8 月 29 日。Uber提醒各位，在上述日子和時間，似乎需特別留意隨身物品。
10大最常見失物：
|1. 電話／相機
|2. 背包／手袋
|3. 衣物
|4. 雨傘
|5. 信用卡／卡片套
|6. 眼鏡／太陽眼鏡
|7. 錢包
|8. 耳機
|9. 水瓶／保溫瓶
|10. 鑰匙 - 包括門匙及車匙
10個最令人意想不到的失物：
|1. 枕頭
|2. 單車車輪
|3. 寵物疫苗注射紀錄
|4. 嬰兒車
|5. 獨角獸形狀的梳子
|6. 拐杖
|7. Estee Lauder 制服
|8. Chanel…...紙袋
|9. 母乳儲存袋
|10. 一塊深藍色的樂高積木
責任編輯：葉泳珊
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