瑞幸陸正耀孖展借貸爆煲　海通國際傳借出逾10億

▲ 瑞幸董事長陸正耀孖展爆煲，海通國際傳為最大出借方。

瑞幸咖啡（美：LK）自揭財務造假，瑞幸董事長陸正耀旗下Haode Investment Inc.因涉及5.18億美元（相當於約40億港元）的孖展借貸違約，遭債權人「斬倉」。外電引述消息報道，陸正耀的瑞幸押股孖展融資中，海通國際 （00665） 、摩根士丹利和瑞信為最大出借方。

彭博社消息指，海通國際借出金額達1.4億美元（折合10.85億港元），大摩和瑞信就分別借出1億美元。消息續指，巴克萊、高盛和中金公司 （03908） 都借出小部分資金，而陸正耀在違約前，償還了部分貸款。

海通國際今早股價微跌0.5%，暫報1.89元；中金公司就跌1.4%，暫報11.68元。

海通國際暫未回應報道。

渾水：瑞幸高層質押一半股票 陸正耀「元氣滿滿」被批

沽空機構渾水於今年初發表的報告中，已質疑瑞幸高層質押了49%所持的股票，該批股票以當時的股價計算價值達25億美元（約194億港元）。

陸正耀於瑞幸爆出假數當日在微信朋友圈發文，表示「今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！」發言受到爭議，陸正耀其後道歉。

相關文章：

【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS

【中國星巴克】瑞幸陸正耀回應：公司跑得太快 涉事高管及員工已停職

【中國星巴克】瑞幸假數醜聞後 高層輪流說「元氣滿滿」（第二版）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析