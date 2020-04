【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情形勢未樂觀。美國疫情重災區紐約州一日大增731人死亡,再創新高。紐約州長科莫坦言痛苦巨大。紐約市殮房爆滿,更需要挖壕臨時掩埋疫情死者。紐約州疫情反覆,但同時亦有希望。紐約州新增確診人數趨向穩定,連降3天。

紐約挖壕埋屍 數千屍體充滿臨時殮房

美國疫情確診人數增至接近40萬,近1.3萬人死亡。紐約州確診佔近14萬,相當於西班牙、意大利全國疫情規模。

紐約州周二(7日)經歷疫情至今最致命一天,死亡人數激增731,至5,489人喪命,其中4,009人來自紐約市。

數字刷新了紐約州上周六(4日)630人死亡紀錄,並打破周日及周一略為下降趨勢,反映紐約疫情反覆。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)形容,這一天對紐約人痛苦巨大:

「我們失去了731人。每個數字後面都是一個人,都有一個家庭,都有母親父親、兄弟姊妹。因此今日對很多紐約人來說都很大痛苦。」

(That's 731 people who we lost. Behind every one of those numbers is an individual. There's a family, there's a mother, there's a father, there's a sister, there's a brother. So a lot of pain again today for many New Yorkers.)

▲ 美國疫情危急,紐約單日死亡人數再破紀錄。紐約布魯克林區一所醫院外,有醫護人員低頭掩面

帶來一線曙光的是,紐約疫情抗散速度趨向穩定,不排除已經見頂。

紐約州周二新增8,147人確診,連降3天,低於周一之8,658人。紐約州單日新增確診人數在上周五(3日)創下紀錄,達到10,841人。

不過,科莫早前警告,即使疫情抗散速度見頂,仍然停留於非常高速水平,醫療系統會照樣無法承受。

