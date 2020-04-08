【美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約單日731死再創新高「痛苦巨大」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情形勢未樂觀。美國疫情重災區紐約州一日大增731人死亡，再創新高。紐約州長科莫坦言痛苦巨大。紐約市殮房爆滿，更需要挖壕臨時掩埋疫情死者。紐約州疫情反覆，但同時亦有希望。紐約州新增確診人數趨向穩定，連降3天。

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美國疫情確診人數增至接近40萬，近1.3萬人死亡。紐約州確診佔近14萬，相當於西班牙、意大利全國疫情規模。

紐約州周二（7日）經歷疫情至今最致命一天，死亡人數激增731，至5,489人喪命，其中4,009人來自紐約市。

數字刷新了紐約州上周六（4日）630人死亡紀錄，並打破周日及周一略為下降趨勢，反映紐約疫情反覆。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）形容，這一天對紐約人痛苦巨大：

「我們失去了731人。每個數字後面都是一個人，都有一個家庭，都有母親父親、兄弟姊妹。因此今日對很多紐約人來說都很大痛苦。」

（That's 731 people who we lost. Behind every one of those numbers is an individual. There's a family, there's a mother, there's a father, there's a sister, there's a brother. So a lot of pain again today for many New Yorkers.）

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帶來一線曙光的是，紐約疫情抗散速度趨向穩定，不排除已經見頂。

紐約州周二新增8,147人確診，連降3天，低於周一之8,658人。紐約州單日新增確診人數在上周五（3日）創下紀錄，達到10,841人。

不過，科莫早前警告，即使疫情抗散速度見頂，仍然停留於非常高速水平，醫療系統會照樣無法承受。

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