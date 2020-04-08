【澳門抗疫】永利母企料首季EBITDA跌9成　澳門停運日燒2340萬港元

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中芯上調首季收入及毛利率指引 股價逆市升半成
永利澳門 （01128） 公布，新型冠狀病毒疫情大流行對今年首季經營業績及財務狀況影響。據永利母企（Wynn Resorts）初步預期，首季合併經營收益總額介乎9.12億美元至9.69億美元（約71.14億至75.58億港元），按年下挫最多44.39%；經調整後EBITDA 介乎5800萬美元至6500萬美元，按年最多大跌88%。
以往永利度假村，逾7成EBITDA 來自澳門業務，集團稱目前未完成首季財務報表，未有細分澳門業務佔比。永利澳門早前已因疫情而停止派息。
日燒300萬美元 現金仍達10億美元
就澳門業務，永利稱，娛樂場業務於2月暫停營運15日，3月20日才全面恢復。於暫停營運期間，每日產生現金經營開支約250萬美元，及每日現金利息開支約50萬美元，折算後相當於2340萬港元。在健康防護措施解除前，預期會持續產生超出物業盈利金額的現金成本。
永利澳門至3月底現金及現金等價物約10億美元（約78億港元），且於2020年4月，永利在循環信貸融通已動用額外5,000萬美元，因此仍有2,400萬美元可作額外流動資金。
市場已知首季濠賭收入跌6成，永利澳門今早僅跌1.3%。
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