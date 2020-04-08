【何柱國vs林鄭】何柱國發公開信予特首林鄭　促特區政府為全港僱員代付兩個月工資

▲ 【新冠肺炎】何柱國發公開信 促政府為全港僱員代付兩個月工資

何柱國發公開信給特首林鄭月娥，要求政府為全港僱員代付兩個月工資。星島集團 （01105） 主席兼全國政協常委何柱國向行政長官林鄭月娥發公開信，要求政府為全港僱員代付兩個月工資，以減少裁員、減薪、失業，減少民間疾苦，為普羅企業及打工仔做些好事。



公開信以全版廣告形式於報章刊登，指本港經過去年的「人禍」，現在又遇上天災，形容是「黑到無得再黑」。何柱國稱，經過雙重打擊，民不聊生、百業蕭條，市民心情壞透，要求政府仿效其他地方，為所有僱主代付僱員兩個月工資，以減少裁員、減薪、失業，減少民間疾苦，為普羅企業及打工仔做些好事。

行政長官林鄭月娥昨表示，仍馬不停蹄籌備第二輪防疫抗疫基金，第二輪防疫抗疫基金會聚焦保障員工就業，尤其是基層員工，包括有人提出參考其他地區直接資助僱主，向員工支薪。消息指，政府最快今日下午公布詳情。

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