【全球大流行】特朗普：美國疫情可能正在見頂　白宮據報制定重啟經濟計劃

▲ 美國總統特朗普表示，看到一線希望，指美國可能正在到達新冠肺炎疫情曲線的頂端。

美國總統特朗普表示，美國目前因新冠肺炎疫情承受着沉重打擊，雖然一以來非常艱難，但看到一線希望，美國可能正在到達新冠肺炎疫情曲線的頂端，並重申希望盡快重啟美國經濟。

另外，彭博引述消息人士報道，白宮正在制定重啟美國經濟的計劃，計劃取決於進行新冠肺炎病毒檢測的人數要遠超迄今為止的檢測數量。這一計劃可能會在尚未受到新冠肺炎疫情嚴重打擊的州的小城市和鄉鎮開始。據悉，計劃仍在早期階段。

根據約翰·霍普金斯大學 最新統計，截4月8日6時，全球新冠肺炎累計確診病例超140萬例，累計死亡超8萬例。其中，美國累計確診病例超38萬例。法國累計確診病例超10萬例，成為全球第五個確診病例超過10萬例的國家。

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