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港股跌300點穿24000點 滙豐午後倒跌（不斷更新）

金融經濟 16:01 2020/04/08

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恒指黑期跌約300點 道指期貨跌164點（不斷更新）

市場仍憂新冠肺炎疫情引發經濟衰退，道指早度飆逾900點後，倒跌26點。港股今早低開，恒生指數開報24191點，跌61點，恒指其後跌幅擴大至逾200點，大市一度跌穿24000點水平。藍籌股滙豐 （00005） 續反彈，股價逆市上升，滙豐一度高見41元。

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【16：00】恒生指數U盤前報23956點，跌296點。

【15：39】神州租車 （00699） 尾市跌幅擴大至兩成，低見2.1元。

【15：33】港股尾市跌約330點，下試23900點水平支持。

【15：07】滙豐 （00005） 跌0.5%，報39.95元，跌穿40元水平。

【15：02】上證收報2815點，跌0.2%；深證收報10386點，跌0.4%。

【14：57】道指期貨再度轉跌，道指報22473點，跌18點。

【14：32】逆市ETF FI二南方恒指 （07500） 升2.7%。相反，FL二南方恒指 （07200） 跌2.9%。

【14：23】滙豐 （00005） 轉跌，股價跌0.1%，報40.1元。

【14：18】港股跌幅擴大至逾300點，跌至23900點水平。

【14：15】歐盟財長未能就新冠肺炎疫情應對達成協議，港股跌幅擴大至約270點，報23981點，跌穿24000點水平。

【13：15】滙豐 （00005） 升1.1%，報40.6元。

【13：05】大市跌幅午收顯著收窄，港股最新跌約120點，報24132點。

【13：05】紐約期油於亞洲時段反彈5.7%，中石油 （00857） 跌2%；中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌近1%。

【13：02】道指期貨升幅擴大至130點，報22621點。

【13：00】港股午後初段跌幅收窄至約180點，報24070點。

【12：29】道指期貨轉升93點，報22584點；恒指黑期跌幅收窄至約240點，報24002點。

【12：11】滙豐 （00005） 半日升0.4%，為表現最佳藍籌；舜宇 （02382） 跌3.2%，藍籌中表現最差。

【12：00】港股半日下跌，恒生指數跌239點，中午收報24013點，險守24000點水平，國指跌129點，報9718點。主板成交485億元。

【11：50】港股中午收市前跌約240點，報24013點，續於24000點水平爭持上落。

【11：37】內地股市半日向下，上證跌0.3%，深證跌0.6%。

【11：23】騰訊 （00700） 遭執行董事兼總裁劉熾平於今年4月1日，以每股平均價約378.7元的價格出售60萬股騰訊股份，套現金額約2.3億元，騰訊股價今早隨市跌近1%，低見383.4元。

【11：11】銀娛 （00027） 跌2.1%；金沙 （01928） 跌0.7%；永利 （01128） 近跌1%。據永利母企（Wynn Resorts）初步預期，首季合併經營收益總額介乎9.12億美元至9.69億美元（約71.14億至75.58億港元），按年下挫最多44.39%；經調整後EBITDA 介乎5800萬美元至6500萬美元，按年最多大跌88%。

【澳門抗疫】永利母企料首季EBITDA跌9成　澳門停運日燒2340萬港元

【11：06】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見10.14元。愛奇藝（iQIYI，美：IQ）遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊，小米為愛奇藝第二大股東。

愛奇藝遭狙擊　第二大股東小米跌近3%

愛奇藝遭沽空機構聯手狙擊斥造假數　愛奇藝否認後倒升（第三版）

【狙擊中概股】愛奇藝CEO：邪不壓正　搜狗創辦人力撐：不可能造假

【11：04】平安好醫生 （01833） 逆市升3.2%，高見86.8元；阿里健康 （00241） 則隨市跌1.1%。

【11：00】港股再次跌約250點，再次下試24000點水平支持。

【10：50】友邦 （01299） 、中移動 （00941） 分別跌逾1%；港交所 （00388） 跌0.8%。

【10：37】神州租車 （00699） 今早回吐一成，低見2.27元。

瑞幸陸正耀孖展借貸爆煲　海通國際傳借出逾10億

【神州租車股價】神州租車與瑞幸咖啡劃清界線　9億成交彈34%

標普下調神州租車信用評級至「B-」 前景展望負面

【10：31】騰訊 （00700） 有份投資的中國有贊 （08083） 跌5.6%。中國有贊與配售代理訂立協議，按每股0.64元配售最多12.4億股股份，按昨日收市價0.72元計算，折讓11%。

【騰訊投資】中國有贊折讓11%配股籌7.9億　股價跌逾6%

【10：18】迪生創建 （00113） 升4.7%。迪生創建公布於美國時間4月6日，按每股195美元，於美股市場上出售持作買賣合共5.02萬股阿里巴巴 （09988）  （美︰BABA）的美國存托股份（ADR）。未計交易費用，出售所得款項總額約7590.4萬元，確認虧損為128.5萬元。

迪生創建沽阿里巴巴ADR套現7590萬 確認虧損128萬元

【10：16】滙豐 （00005） 反彈勢頭未止，滙豐股價今早逆市升1.6%，高見41元。

【10：15】中芯國際 （00981） 逆市造好，股價升7%。 中芯上調首季收入及毛利率指引，首季收入增長指引由0%至2%，上調為6%至8%；毛利率指引由21%至23%，上調為25%至27%。

中芯上調首季收入及毛利率指引　股價逆市升半成

【10：05】三桶油向下，中石油 （00857） 跌2.3%；中海油 （00883） 跌2.1%；中石化 （00386） 跌1.5%。

【10：00】紐約期油隔晚跌逾9%，F三星原油期 （03175） 跌7.7%。

【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

【09：55】港股跌約250點，於24000點水平爭持。

【09：43】ATM 3股方面，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，企190元水平；騰訊 （00700） 跌0.8%，穿385元；美團 （03690） 逆市靠穩，升0.2%。

【09：36】小米 （01810） 跌2.5%，低見10.2元。

【小米股價】北水買大額沽貨　小米靠外資力挺股價打和

【09：29】中興 （00763） 跌1.8%。中興接獲公司股東中興新通訊有限公司通知，中興新通訊於4月2日至4月7日期間，通過證券交易所的大宗交易方式共計減持公司4891.3萬股A股，佔公司總股本的1.06%。

中興遭控股股東減持A股 涉逾20億人幣

【09：28】長和 （00001） 跌0.7%；長實 （01113） 跌0.8%。長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實  （01113）  及長和  （00001）  股權。據聯交所資料顯示，由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司連續4個交易日增持長實，涉資約8390萬元。兩人同時於4月3日增持長和，涉資約528萬元。

李嘉誠李澤鉅再增持長實長和　合共涉資逾8900萬元

【09：21】滙豐 （00005） 平開，開報40.15元；騰訊 （00700） 逆市靠穩升近0.1%，開報387.8元。

【全球大流行】騰訊《王者榮耀》3月份新增用戶增64% 遊戲機銷量升2倍

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平減持 套現2.3億

【全球大流行】騰訊5月13日舉行AGM 強制量體溫、無茶點不送禮

【09：20】恒生指數開報24191點，跌61點。

【09：15】人民幣中間價報7.0483，上調456點。

【09：14】即月期指開報24072點，跌351點或1.4%，低水181點。

【09：00】恒指黑期跌約300點，報23939點；道指期貨跌164點，報22327點。

【09：00】新冠肺炎疫情持續，截至4月7日中午，本港確診個案總數為936宗（包括一宗疑似個案），政府延長「限聚令」及規管食肆營運措施至4月23日，並下令關閉美容院和按摩院14日。

【新冠肺炎】「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日　美容院和按摩院關閉14日

【疫情焦點】全球累計逾142萬確診 美國累計近40萬

【07：50】美國總統特朗普於白宮發布會上，指責世界衛生組織對新冠肺炎疫情負有責任，特朗普稱將考慮停止對世衛的資金支持。

【全球大流行】特朗普：考慮停止資助世衛 指責世衛以中國為中心

【07：00】道指飆逾900點後倒跌26點，道指收報22653點；標指收報2659點，跌4點；納指收報7887點，跌25點。港股ADR收報24031點，跌222點或0.9%；恒指夜期收報24088點，跌335點或1.4%。

道指倒跌26點港股ADR跌222點 紐約期油續跌逾9%

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責任編輯：梁浩碩

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