港股跌逾200點 24000點水平爭持（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約300點 道指期貨跌164點（不斷更新）

市場仍憂新冠肺炎疫情引發經濟衰退，道指早度飆逾900點後，倒跌26點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開222點，恒指料於24000點水平。

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【09：43】ATM 3股方面，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，企190元水平；騰訊 （00700） 跌0.8%，穿385元；美團 （03690） 逆市靠穩，升0.2%。

【09：36】小米 （01810） 跌2.5%，低見10.2元。

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【09：29】中興 （00763） 跌1.8%。中興接獲公司股東中興新通訊有限公司通知，中興新通訊於4月2日至4月7日期間，通過證券交易所的大宗交易方式共計減持公司4891.3萬股A股，佔公司總股本的1.06%。

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【09：28】長和 （00001） 跌0.7%；長實 （01113） 跌0.8%。長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實 （01113） 及長和 （00001） 股權。據聯交所資料顯示，由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50%權益之公司連續4個交易日增持長實，涉資約8390萬元。兩人同時於4月3日增持長和，涉資約528萬元。

李嘉誠李澤鉅再增持長實長和 合共涉資逾8900萬元

【09：21】滙豐 （00005） 平開，開報40.15元；騰訊 （00700） 逆市靠穩升近0.1%，開報387.8元。

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【09：20】恒生指數開報24191點，跌61點。

【09：15】人民幣中間價報7.0483，上調456點。

【09：14】即月期指開報24072點，跌351點或1.4%，低水181點。

【09：00】恒指黑期跌約300點，報23939點；道指期貨跌164點，報22327點。

【09：00】新冠肺炎疫情持續，截至4月7日中午，本港確診個案總數為936宗（包括一宗疑似個案），政府延長「限聚令」及規管食肆營運措施至4月23日，並下令關閉美容院和按摩院14日。

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【07：50】美國總統特朗普於白宮發布會上，指責世界衛生組織對新冠肺炎疫情負有責任，特朗普稱將考慮停止對世衛的資金支持。

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【07：00】道指飆逾900點後倒跌26點，道指收報22653點；標指收報2659點，跌4點；納指收報7887點，跌25點。港股ADR收報24031點，跌222點或0.9%；恒指夜期收報24088點，跌335點或1.4%。

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責任編輯：梁浩碩